Anti Covid, entra nel vivo la campagna di vaccinazioni

Prenderà il via sabato 2 gennaio, dopo le prime somministrazioni avvenute in occasione del cosiddetto 'Vaccino day', la campagna di vaccinazione anti Covid in Abruzzo.

Nei centri di stoccaggio individuati dalle Asl, sono state recapitate dalla Pzifer le prime 9.360 dosi di vaccino: destinate prioritariamente al personale ospedaliero operante nei team vaccinali, nei reparti di Malattie infettive, nelle Medicine Covid, nelle Pneumologie Covid e nei Pronto soccorso.

Conclusa questa fase, si passerà al personale ospedaliero degli altri reparti e successivamente a quello dei distretti sanitari di base e delle strutture per anziani, dove saranno sottoposti a vaccinazione anche gli ospiti. Le prime vaccinazioni verranno effettuate negli ospedali dell’Aquila, Pescara, Chieti, Teramo, Avezzano, Sulmona, Giulianova, Sant’Omero e Atri.

Nel dettaglio, alla Asl Avezzano-Sulmona-L’Aquila e alla Asl di Pescara sono state recapitate 2.340 dosi per ciascuna azienda, alla Asl Lanciano-Vasto-Chieti 3.510 dosi e alla Asl di Teramo 1.170 dosi. La quantificazione è stata stabilita sulla base del personale sanitario in servizio sia nei presidi pubblici, sia in quelli privati accreditati.