Ricetta del giorno: le polpette Cacio e Uova

Le "Polpette cacio e uova", che in dialetto sono chiamate "Pallotte cacio e ova", sono un piatto che ben rappresenta, la cucina popolare abruzzese ed alto molisana. In descrizione sintetica, esse, sono polpette di pane e formaggio, amalgamate con le uova, fritte nell'olio e ripassate in padella, in un sugo fresco di pomodoro e basilico.

La loro origine, e'povera, legata a periodi in cui la vita era difficile, periodi di povertà e guerre.

Una delle leggende, narra di pane e formaggio e qualche uova, nascosti dai contadini, dietro i mattoni dei muri, ai tempi dei saccheggi e di donne sapienti, che seppero, inventare, queste polpette..

Aldilà delle leggende, o dei racconti di molti anziani, è sicuro che questo piatto è frutto di una serie di elementi, alcuni locali, come la transumanza ed altri trasversali, come la scarsa disponibilita' della carne o la necessità di riciclare il pane raffermo e gli avanzi di formaggio.

Una cosa è certa: il gusto è così buono e ricco, che le "pallotte cacio e ovo" son divenute un piatto anche per i giorni di festa e per degustarle, vengono organizzate vere e proprie "Sagre"

È un piatto tipico e rinomato, che viene servito nei migliori ristoranti regionali e che fu incoronato , cone cibo più rappresentativo dell' Abruzzo, dalla guida "Street Food" nel 2017.

Il formaggio più adatto, è : il Pecorino semistagionato di 60/70 giorni, con una giusta consistenza per essere macinato. Ad esso si può aggiungere in conplemento, la caciotta di mucca per attenuare il sapore deciso del pecorino..

Le uova, devono essere freschissime.

Il pane, non deve essere troppo raffermo, va bene quello del giorno prima.

Le dimensioni delle polpette cacio e uova , sono piuttosto grandi, se la loro destinazione è come piatto unico accompagnate dal sugo, o più piccole, se abbinate a creme di verdura o consumate come antipasto.

A questo punto, andiamo a vedere come si preparano!

Ingredienti per 4/6 persone:

120 gr. di pane, mollica sbriciolata

75 gr.di formaggio grattuggiato

6 uova medie

1 spicchio di aglio

1 cucchiaio di prezzemolo tritato

Sale e pepe q.b.

Per il sugo:

Un litro di passata di pomodoro

50 gr. di cipolle

4-5 cucchiai di olio di oliva

Sale q.b.

Per infarinarle:

100 gr. di farina 00

Per friggere:

Un litro di olio di arachidi

Procedimento:

Porre in una ciotola, la mollica di pane sbriciolata e unirvi i due formaggi grattuggiati, le uova sbattute, l'aglio e il prezzemolo tritati e il pepe.

Impasta tutto con le mani e poi, quando il composto risulteranno omogeneo, assaggialo per aggiustare, eventualmente, il sale.

Con le mani forma delle polpette del peso di circa 30 gr. cadauna, passarle dentro la farina e rotolarle tra i palmi in modo da dare una forma sferica.

Terminato l'impasto, friggere le polpette in abbondante olio di arachidi portato a 175°, quando diventano dorate , scolarle e adagiarle su un piatto coperto con carta assorbente da cucina, per fare assorbire l'olio in eccesso.

Tritare finemente la cipolla e metterla ad appassire, in un tegame basso e largo, insieme all'olio di oliva per circa 10-15 minuti, facendo attenzione a non farle prendere colore.

Aggiungere poi, la passata di pomodoro e lasciare che arrivi a bollore a fuoco lento, poi tuffare le polpette e cuocere a fuoco dolce con coperchio per circa 30minuti, fino quando il sugo non si sarà ben addensato.

Durante la cottura, meglio non girare il sugo col mestolo, ma fare ruotare il tegame in modo da non fare rompere le polpette.

Aggiustare poi, eventualmente, la quantità di sale e pepe e aggiungere qualche foglia di basilico.

Spegnere il fuoco e servire le polpette in tutta la loro bontà!