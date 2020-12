Lanciano di una volta: Fontana Maggiore

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Continua il nostro viaggio nel passato di Lanciano, ad esplorarne strade e luoghi di molti anni fa...

In questa immagine degli anni '20, ammiriamo una fontana che ad oggi non esiste più e che si chiamava Fontana Maggiore. Era sita in Piazza Plebiscito, nell'immagine notiamo anche, al posto dell'attuale Palazzo Comunale, una costruzione assai diversa..

Emozionante, questa antichissima immagine di Lanciano... Una vera sorpresa per molti ed un ricordo per alcuni...