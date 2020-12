Ricetta del giorno: la pizza dolce abruzzese

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Oggi, restando in tema di Feste, vogliamo proporre la ricetta della "Pizza dolce abruzzese",una torta che si preparava e si prepara tutt'oggi, nei giorni di festa.

È la torta delle ricorrenze,delle nozze di anniversari ecc..

Ha l'aspetto elaborato, ma in realtà è un semplice pan di spagna bagnato al liquore e farcito di crema al cioccolato.

Ogni casa, ovviamente ha la sua versione, della ricetta.

Le variazioni esistono sia per la glassatura esterna, che per la crema di farcitura.

Questa è la ricetta che usava mia nonna, ed è quella, che oggi propongo..

Andiamo a vedere come si prepara!

Ingredienti

Per decorare:

100 g Granella di nocciole o di mandorle

Per il pan di spagna:

6 uova

210 gr di zucchero

240 gr. di farina 00

Per la crema pasticcera

2 tuorli

150 gr. Zuccheto

500 ml latte intero

80 gr di Farina

Q.b. cannella in polvere

Per la crema pasticciera al cioccolato

4 tuorli

300 gr di Zucchero

1 litro di Latte

160 gr. Farina

1 limone (buccia)

Q.b. cannella in polvere

150 gr Cioccolato fondente

Per la bagna al Rum

200 ml di acqua

100 gr. di Zucchero

1 bicchierino di Rum

Per la bagna all' Alchermes

200 ml di Acqua

100 gr di Zucchero

1 bicchierino Alchermes

- Preparazione -

Per il Pan di Spagna:

Cuocere le uova con lo zucchero a bagnomaria, portandole a una temperatura di 45°, poi trasferire il composto nella planetaria e montarlo bene, finché le uova non diventano spumose e gonfie.

Togliere dalla planetaria e aggiungere la farina.Oppure a freddo.

Dividere gli albumi dai tuorli e montarli, non a neve ma gonfi e morbidi ,lavorare i tuorli con lo zucchero poi unire gli albumi e la farina. Quest'ultima va fatta scendere attraverso le maglie di un setaccio e amalgamata con un cucchiaio di legno, con movimenti dal basso verso l'alto per non smontare il composto.

Versare tutto in uno stampo imburrato e infarinato e far cuocere.a 170°C per 25 minuti.

Spegnere e lasciare raffreddare all'interno, per 10 minuti.

Crema pasticciera:

Versate il latte in una casseruola, con la buccia di limone(senza la parte bianca) e con un pizzico di cannella e portate a bollore.

Spegnete e lasciate intiepidire.

Nel frattempo, lavorate i tuorli con lo zucchero in modo da ottenere una crema omogenea, Setacciate la farina e aggiungetela un po' alla volta alle uova.

Eliminate la buccia di limone dal latte e ppi , unitelo, versando un po' per volta, al composto di uova senza fare grumi, assieme allo zucchero e alla farina.

Riportate la casseruola sul fuoco e cuocete la farina a fuoco lento finché non si addensa.

Procedete nello stesso modo, per la crema pasticcera al cioccolato: quando la crema sarà cotta, aggiungete il cioccolato fondente grattugiato.

Assemblare la Torta:

Dividete il pan di spagna in tre dischi.

Posizionate il primo disco, come base su un piatto da portata e bagnatelo col Rum.

Distribuite sulla superficie, la crema pasticciera.

Bagnate con l'Alchermes, il secondo disco di pan di spagna da entrambi i lati e distribuite la crema pasticciera al cioccolato, tenendone una buona pqrte per ricoprire la torta.

Bagnate il terzo disco con il Run da entrambi i lati .

Ricoprite tutta la torta con la crema pasticciera al cioccolato livellandola bene.

Decorate la torta con la granella di nocciole.

Conservate in frigorifero per almeno 10 ore prima di servire