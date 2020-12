Nuovi focolai Covid a Lanciano

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Son giunti da poco i risultati dello screening avviato prima di Natale, dopo un caso di positività, trovato tra gli operatori sanitari.

Sono emersi 40 nuovi casi nella Rsa "Santiago" sita in Via S.Spirito, di cui 15 sono operatori sanitari e 27 negativi dubbi. Nel Carcere di Villa Stanazzo, invece, 34 i detenuti positivi.

Nel Carcere hanno provveduto a isolarli in zona sicura, mentre uno di loro è stato ricoverato all'Ospedale di Chieti. Nella Rsa "Santiago" sono 6, gli ospiti ad esser stati ricoverati negli Ospedali Covid in Abruzzo e gli altri, rimasti in struttura, sono stati isolati tutti.

È stato attivato attiivato il COC e son già intervenute le unità USCA delle Asl.