Percorsi separati Covid-no Covid tra Pronto soccorso e Radiologia, summit al 'Renzetti'

Un summit tecnico si è tenuto all'ospedale di Lanciano per fare il punto sugli interventi da realizzare con i fondi Covid-19 messi a disposizione dal Governo e ripartiti dalla Regione Abruzzo.

Erano presenti il direttore sanitario Asl Angelo Muraglia e i direttori delle unità operative interessate, Antonio Caporrella (Pronto soccorso), Mario D'Arcangelo (Radiologia) e Filippo Manci (Investimenti patrimonio e manutenzione).

Nel corso della riunione sono stati concordati gli step da seguire per i lavori, finalizzati alla realizzazione di percorsi separati Covid - no Covid tra il Pronto soccorso e la Radiologia. "L'apertura del cantiere - precisa una nota Asl - comporterà per circa due mesi una diversa organizzazione degli spazi e delle attività. Eventuali disagi che potranno verificarsi saranno ben poca cosa rispetto al miglioramento qualitativo dei servizi ottenuti a opera completata. In Radiologia - si aggiunge - i lavori prevedono anche la riqualificazione degli spazi necessaria per collocare la seconda Tac, il cui acquisto è stato inserito nel Piano strategico elaborato dalla Asl Lanciano Vasto Chieti e in attesa di approvazione della Regione".