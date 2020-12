Le migliori offerte luce e gas per le famiglie

Al giorno d’oggi, grazie alla liberalizzazione del mercato, trovare delle tariffe più convenienti per la fornitura di luce e gas è diventato davvero facilissimo. Le migliori aziende del settore infatti continuano ad adeguare i prezzi per riuscire a competere con la concorrenza e questo significa che vale la pena tenersi sempre informati. Anche se sei convinto di aver trovato l’offerta migliore, tra qualche mese potresti imbatterti in prezzi ancora più vantaggiosi perché è così che funziona: con il passare del tempo ogni società propone sconti e pacchetti sempre più convenienti.

In questo momento, il fornitore che offre i maggiori vantaggi è Hera Comm: una delle società più serie nel panorama nazionale. Vediamo quali sono le promozioni più interessanti per le famiglie, ma non dimenticare che esistono delle offerte molto convenienti anche per le aziende, che puoi trovare in questa pagina: https://heracomm.gruppohera.it/business/offerte-luce-gas/partite-iva-professionisti.

Welcome Hera: prezzo fisso e bonus iniziale

La promozione Welcome Hera è una delle migliori, pensata per i nuovi clienti che possono approfittare di sconti e promozioni riservate per il primo periodo. Innanzitutto, è possibile scegliere il piano di consumo più adatto alle proprie esigenze e bloccare il prezzo per i primi 12 mesi. La tariffa dunque non viene adeguata al mercato e rimane fissa per un anno, il che è un bel vantaggio e permette di evitare brutte sorprese. Inoltre, questa offerta prevede un bonus iniziale di ben 200 kWh e 100 Smc, che equivalgono a 500 docce di acqua calda e 4.000 ore di TV LED 40 accesa.

Scegliendo la promozione Welcome Hera si utilizza energia prodotta interamente da fonti rinnovabili e gas verde 100% CO2 free: si fa dunque del bene anche all’ambiente.

Hera EtàPiù: prezzo fisso, bonus e assistenza sanitaria

L’offerta Hera EtàPiù è decisamente vantaggiosa e rivolta a tutti gli over 65. Il pacchetto include prezzo fisso per i primi 24 mesi, uno sconto crescente per i primi 4 mesi che sale in base all’età e una polizza Assistenza Salute valida per 12 mesi (24 per chi attiva un contratto sia luce che gas).

Anche in questo caso, scegliendo l’opzione Hera EtàPiù si utilizza energia prodotta interamente da fonti rinnovabili e gas verde 100% CO2 free.

Prezzo Netto Special: prezzi all’ingrosso anche per la casa

Un’altra offerta molto interessante di Hera Comm è Prezzo Netto Special, che consente di avere tariffe per luce e gas davvero vantaggiose, perché i prezzi sono quelli dei mercati all’ingrosso. Per fare un esempio della convenienza di questa promozione, basta dire che la tariffa monoraria applicata per la fornitura dell’energia elettrica è pari a 0,04357 euro/kWh che sono davvero pochissimi. Inoltre, scegliendo questa offerta si ha diritto anche al Bonus Natura di 30 euro per ogni servizio (riservato ai nuovi clienti).

Anche con la promozione Prezzo Netto Special si fa del bene all’ambiente, perché l’energia elettrica proviene interamente da fonti rinnovabili ed il gas è 100% CO2 free.

Scopri tutte le altre offerte sul sito ufficiale di Hera Comm e trova la soluzione perfetta per le tue esigenze e quelle della tua famiglia.