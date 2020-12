Ricetta del giorno: Frittelle di S. Lucia o Zeppole

Ingredienti per 4 persone

160gr.di farina, 100gr di burro, 4uova,1limone, zucchero, sale.

Per la crema

8cucchiai di latte condensato, 1pezzo di cannella,1limone,2cucchiai rasi di farina gialla,uova.

Preparazione

Fate sciogliere il burro in due cucchiai di acqua, lo zucchero e un pizzico di sale.Quando inizia a bollire, unite la farina in un colpo solo e lasciate cuocere mescolando in continuazione con una frusta, fino a quando la farina si stacca dalle pareti del pentolino.

Lasciate raffreddare e quando è tiepida,aggiungete le uova,una per voltamescolando energicamente.

In abbondante olio caldo, friggete delle cucchiaiate della preparazione e quando saranno fredde riempitele con la crema.

Per la crema

Fate sciogliere in un pentolino il latte condensato in mezzo litro di acqua con la cannella e la buccia di limone

Filtrate il composto in un colino ed unite i tuorli e la farina gialla sciolta in poca acqua fredda e lasciatela cuocere a bagnomaria,mescolando in continuazione fino a quando la crema non si è rassodata.

Lasciatela raffreddare e riempite le frittelle