San Giovanni in Venere, lavori per la messa in sicurezza

Gli interventi per contrastare il dissesto idrogeologico ed il risanamento della rete viaria di S.Giovanni in Venere potranno essere avviati, senza problemi.

Le spese son pienamente coperte dal finanziamento di 225 mila euro, ottenuto dal Ministero dell'Interno, dopo la partecipazione al bando del 2019, da parte del Comune di Fossacesia.

I lavori si avvieranno in più direzioni: si metteranno in sicurezza i viali di accesso all'Abbazia, si sistemerà l'idraulica del tratto terminale del canale di scolo denominato Fosso Palazzo per prevenire allagamenti, si metterà in sicurezza il viale di accesso all'Abbazia, oltre a valorizzarlo.

La soddisfazione è tanta, perché si può procedere ai lavori, così ha affermato il sindaco Di Giuseppantonio.

