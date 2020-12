Tamponi al via nell'area Fiera a Lanciano, in funzione il drive-in

E' stato Franco Ferrante, il presidente del Consorzio Fieralanciano, il primo a sottoporsi, ieri mattina, al tampone presso il drive-in appena aperto.

La postazione è stata allestita nel parcheggio, occupando uno spazio all'ingresso dei padiglioni, dove tre operatori del 118 provvedono alla parte burocratica della procedura e all'esecuzione del prelievo. Fin dalle prime ore il flusso di auto si è svolto in modo ordinato e fluido, agevolato dalla prenotazione effettuata attraverso il sistema ZeroCoda, che permette di scegliere luogo, giorno e ora in cui fare il tampone, evitando lunghe attese e file.

La postazione allestita in Fiera sarà aperta dal lunedì al sabato dalle ore 8.00 alle 16.00, riservando la prima ora a bambini e ragazzi da 0 a 16 anni.

A malincuore è stato costretto a rinunciare all'appuntamento tanto atteso il direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Thomas Schael, ancora positivo al Coronavirus: «Ho molto desiderato l'attivazione della postazione di Lanciano - confida - e con tutto il cuore avrei voluto essere presente per augurare buon lavoro ai nostri operatori e ringraziare di persona l'Amministrazione comunale e il Presidente della Fiera per la puntuale e importante collaborazione offerta. Abbiamo messo in campo una sinergia efficace grazie alla quale il territorio Frentano e del Sangro-Aventino disporrà di un servizio utilissimo per identificare e isolare precocemente i casi positivi. Come precisato anche in altre circostanze, il numero di postazioni attivate in provincia di Chieti è sufficiente per dare all'utenza le risposte attese in tema di tamponi, nelle sedi individuate in base a criteri epidemiologici ben precisi».

In provincia di Chieti ogni vengono eseguiti 1.500 tamponi al giorno, con punte anche di 1.700 nelle giornate di maggiore richiesta. Oltre alle quattro postazioni di Lanciano, Chieti, Ortona e Gissi sono attivi sei mezzi mobili per i prelievi a domicilio e per la sorveglianza attiva nelle Rsa.