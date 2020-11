Il Comitato "Piedibus" annuncia nuove zone di rispetto per fine gennaio 2021

Il Comitato "Piedibus" di Lanciano, da ottobre di quest'anno, ha attivato ben 5 linee per l'accompagnamento degli alunni a 7 scuole di Lanciano: le elementari Rocco Carabba, Principe di Piemonte, Eroi Ottobrini e Don Milani e le medie Umberto 1,Mazzini e sempre Don Milani.

I volontari accompagnano i bambini per l'intero tragitto e ogni linea ha come referente un'insegnante della stessa scuola.

Al Comitato Piedibus si deve la zona di rispetto davanti alla scuola Principe di Piemonte e la chiusura al traffico in via Fiume e via Monte Grappa dalle 7.40 alle 8.30 e dalle 12.40 alle 1330 ed è un ottimo passo in avanti per la sicurezza dei bambini .

Occorre però un continuo controllo da parte delle autorità perché ogni regola sia rispettata inoltre si sta lavorando per fornire altre zone di rispetto per altre scuole si spera di realizzarle per fine gennaio 2021.