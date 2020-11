Solidarietà verso l"Antoniano": Croce Rossa e sindaco esprimono affetto e vicinanza

È una situazione difficile quella che la struttura "Antoniano" sta vivendo. Il Covid ha portato via le vite di concittadini,stremato il personale,messo a dura prova tutti.

La Croce Rossa di Lanciano ha perciò pensato a una manifestazione per infondere coraggio e vicinanza a tutta la struttura,al personale ai ricoverati,alle famiglie delle persone decedute per Covid

È stato ospite il sindaco di Lanciano Mario Pupillo che ha tenuto un discorso toccante. Lui stesso è particolarmente affezionato a questa struttura e alla parrocchia dell'Antoniano. Qui ha passato la sua infanzia e col dott.Evandro Tascione ha condiviso per anni il lavoro nell'ospedale "Renzetti".

Ha dichiarato che il Comune nella sua persona e a rappresentanza di tutti i cittadini e la Croce Rossa e la Asl sono a fianco all'Istituto "Antoniano" che non devono sentirsi soli in questo difficile momento.

Ha inoltre espresso il suo affetto per gli anziani i quali sono la nostra storia sono la nostra radice,un tesoro per la nostra comunità.

Commosso in volto, il sindaco ha portato dolci per tutta la struttura anche se ha scherzosamente aggiunto che da lui che era primario diabetologo a Lanciano non sarebbe opportuno, ma che è un piccolo dono per dimostrare il suo affetto anche da parte di tutta la città.