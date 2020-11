Sale a 147 il numero dei contagi a Lanciano. Il Sindaco Mario Pupillo lancia un appello

Il Sindaco Mario Pupillo aggiorna i dati dei contagi a Lanciano che salgono a 147 con 95 nell'Istituto Antoniano dove ieri è avvenuto il terzo decesso(una donna di 91 anni) e il restante numero nel resto della città.

Son dati importanti (sottolinea) che esortano a un impegno da parte di tutti per limitare i contagi e lancia l'appello del dott.Tascione il quale ha riferito estrema urgenza di infermieri per dare cambio al personale infermieristico al'interno della struttura che è stremato dai turni.Lui stesso è rimasto all'interno per dare sostegno e garantire supervisione da parte sua ma non basta.

Son state allertate le Asl e l'ordine degli infermieri e il Sindaco Mario Pupillo

Presenterà ai parlamentari e al ministro Speranza,

La sua proposta di dare deroghe agli infermieri che già lavorano nelle Asl di intervenire in queste situazioni di emergenza

La situazione va risolta subito.