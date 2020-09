Con una semplice firma puoi aiutare la ricerca.

Sostieni la Fondazione Abruzzese per le Scienze della Vita ONLUS scegliendo di destinarle il 5 X 1000 della tua dichiarazione dei redditi. Non ti costa nulla!

Inserisci il Codice Fiscale della Fondazione 90014420690 nello spazio "Università e Ricerca Scientifica" e metti la tua firma nell'apposito spazio.

Destiniamo i contributi dei cittadini e del 5 x 1000 del MIUR (Ricerca Scientifica) e del Ministero del Lavoro (Volontariato) per sostenere la Ricerca per la Scienze della Vita, mediante l’assegnazione di progetti di ricerca, premi per tesi di dottorato conseguito presso Università abruzzesi e borse di studio da svolgere sia inItalia che all'estero. La Fondazione, che non ha finalità di lucro, persegue esclusivamente finalità di utilità e solidarietà sociale e svolge la propria attività di Ricerca Scientifica, nell’ambito delle Scienze della Vita

Ha parimenti per scopo la promozione: della ricerca, della formazione, dell’informazione e della comunicazione scientifica in particolare nel settore delle Scienze della Vita, svolte da Centri di Ricerca, Università abruzzesi e Strutture di Ricerca pubbliche e private.

Gli ultimi traguardi raggiunti in ordine di tempo sono stati: