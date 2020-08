4 corsi di formazione professionale per aggiornare le tue competenze

Oggi più che mai, investire nella propria formazione è indispensabile per avere maggiori possibilità di inserirsi nel mondo professionale. Purtroppo in questo periodo storico sono diverse le persone che hanno perso il proprio impiego o che desiderano fare carriera ma non riescono nel loro intento. Questo perché oggigiorno i requisiti richiesti dalle aziende sono differenti rispetto a quelli del passato: è necessario possedere competenze e skills che un tempo nemmeno esistevano. Coloro che quindi sono entrati nel mondo del lavoro diversi anni fa si trovano oggi in una situazione di difficoltà e sono costretti ad aggiornarsi se vogliono avere successo.

I corsi di formazione professionale permettono di raggiungere i propri obiettivi, apprendendo nuove abilità e ponendosi in modo più competitivo sul mercato del lavoro. Vediamo quali sono i più consigliati in questo periodo: quelli che consentono di avere maggiori probabilità di trovare un impiego.

#1 CHEFuoriclasse: corso professionale per diventare chef

In moltissimi aspirano a fare carriera nel mondo della ristorazione, che però al giorno d’oggi è cambiato completamente rispetto al passato. È praticamente impossibile riuscire ad avere successo senza essere in possesso di una formazione specifica, perché sono sempre di più le persone che puntano ad una carriera da chef. Per questo, conviene iscriversi ad un corso professionale come CHEFuoriclasse proposto da CEF (Centro Europeo di Formazione): questo è tra i più consigliati perché completo e ben strutturato.

#2 Segretaria di studio medico / odontoiatrico 4.0

Il ruolo della segretaria di studio medico è tra i più ambiti al giorno d’oggi, perché si tratta di un impiego stimolante che consente di guadagnare bene. Anche in questo caso però, senza una formazione specifica è difficile riuscire ad essere assunti perché le skills richieste sono sempre più specifiche e legate al mondo della tecnologia. Il corso per segretaria di studio medico 4.0 punta proprio a fornire tutte le competenze necessarie, comprese quelle relative all’utilizzo dei social network e alla promozione pubblicitaria che oggi sono importantissime.

#3 Professionista della bellezza e del benessere

Sfruttando il metodo FAD (Formazione a Distanza) è possibile apprendere anche tutte le competenze necessarie per lavorare come professionista della bellezza e del benessere. Anche questo è uno dei corsi più gettonati, perché è piuttosto semplice trovare lavoro in tale ambito se si è in possesso di un attestato di un certo valore. Il CEF propone una formazione specifica per diventare un professionista della bellezza accreditato. Al termine del corso viene rilasciato all’allievo l’Attestato CIDESCO Italia che ha una grande importanza ed apre diverse strade in questo settore.

#4 Assistente all’infanzia

In molti vorrebbero lavorare a contatto con i bambini, ma al giorno d’oggi è piuttosto difficile avere accesso a professioni come quella dell’assistente all’infanzia. È necessario infatti essere in possesso di requisiti piuttosto stringenti, che anche in tal caso si possono ottenere seguendo un corso di formazione professionale specifico. Quello proposto da CEF è completo e riconosciuto: al termine del corso e dello stage previsto viene consegnato all’allievo l’attestato di Assistente all’Infanzia che permette di trovare lavoro in asili privati e aziendali, nidi famiglia, scuole private, centri estivi, ludoteche e via dicendo.