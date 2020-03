All’ospedale “Renzetti” fiori per medici, infermieri e pazienti: “Grazie per quello che state facendo”

Sono momenti di preoccupazione da parte di un’intera nazione di fronte all’emergenza del Coronavirus. Negli ospedali, numerosi medici, infermieri e operatori sanitari ora più che mai sono gli eroi di tutta Italia.

Così, all'ospedale "Renzetti" di Lanciano, Simone Braccia e Ciro Salvatore, fondatori di JustFlowers, una startup innovativa abruzzese che opera nel settore dell'ingrosso floreale, hanno provveduto personalmente a consegnare alcuni fiori in ospedale, in segno di gratitudine verso chi è impegnato in prima linea a combattere il coronavirus.

“Oggi abbiamo pensato di portare un po’ di colore a qualche reparto dell’ospedale di Lanciano - si legge in un post su Facebook di JustFlowers -. In questi tempi difficili in cui i sanitari sono messi a dura prova, ringraziamo per tutto quello che stanno facendo per la comunità.”