Giuseppe Vitolla, un direttore per le liste d'attesa alla Asl Lanciano Vasto Chieti

"Accolgo questo ruolo con la disposizione d'animo migliore, perché in questi mesi in cui mi è stato chiesto di seguire le liste d'attesa non mi sono mai sentito solo e la condivisione con la direzione aziendale delle azioni da intraprendere è stata totale, nel segno di una grande fiducia".

Queste le parole di Giuseppe Vitolla, fresco di nomina a direttore del Servizio "Governo liste d'attesa e sistemi di prenotazione" della Asl Lanciano Vasto Chieti, a conclusione della procedura di concorso che lo ha visto vincitore.

Laureato in Medicina all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma, e specializzato poi a Chieti, è dirigente medico dal 2000. Dopo una lunga esperienza in Clinica Cardiochirurgica, è approdato all'organizzazione aziendale, prestando servizio prima alla Valutazione dell'appropriatezza delle prestazioni sanitarie, e poi in epoca Covid alla Qualità.

In rappresentanza della Direzione Asl ha preso parte attiva ai tavoli di lavoro presso la Regione e l'Agenzia Sanitaria Regionale, e nell'ambito del Comitato regionale per l'Accredutamento fino allo scorso luglio. Dal 2023 è Responsabile facente funzioni della Sanità Penitenziaria, di cui mantiene l'interim fino a fine anno. Dal gennaio 2025 è stato Responsabile Unico Aziendale per le liste d'attesa.

Alla firma del contratto, il direttore generale della Asl Mauro Palmieri ha espresso a Vitolla le felicitazioni per il nuovo incarico, chiedendo per il futuro fattiva collaborazione e azioni incisive nella gestione di un servizio fondamentale per l'Azienda e per la vita delle persone, che rappresenta la porta d'accesso a servizi e prestazioni e permette di dare risposte nei tempi previsti dalle norme di riferimento.



