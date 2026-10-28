Vaccino antinfluenzale, 'open day' senza prenotazione in provincia di Chieti

Le feste in famiglia e le giornate con i nipoti si avvicinano: il vaccino ha bisogno di circa due settimane per sviluppare la protezione. Dal 31 ottobre 2026 al 28 novembre, 10 ambulatori vaccinali della provincia di Chieti offriranno 27 aperture, compresi open day senza prenotazione.

Quindici open day sono previsti dalle 8 alle 13: tutti di sabato, tranne quello di domenica 15 novembre. Altri 12 turni straordinari si terranno dalle 14.30 alle 17.30. Il calendario Ã¨ stato organizzato dal Servizio igiene epidemiologia e sanitÃ pubblica (Siesp) della Asl Lanciano Vasto Chieti, diretto da Ada Mammarella, per facilitare lâ€™accesso alla vaccinazione.

Il calendario delle aperture

Chieti â€“ ex ospedale, via Padre Alessandro Valignani. Open day sabato 31 ottobre, domenica 15 novembre e sabato 28 novembre, dalle 8 alle 13. Turni straordinari mercoledÃ¬ 4 e mercoledÃ¬ 11 novembre, dalle 14.30 alle 17.30.

Guardiagrele â€“ via Anello. Open day sabato 7, sabato 14 e sabato 21 novembre, dalle 8 alle 13. Turni straordinari mercoledÃ¬ 4 e mercoledÃ¬ 11 novembre, dalle 14.30 alle 17.30.

Lanciano â€“ casa della comunitÃ , via Silvio Spaventa 37. Open day sabato 7, sabato 14 e sabato 21 novembre, dalle 8 alle 13.

Ortona â€“ casa della comunitÃ , piazza San Francesco 4. Open day sabato 7 e sabato 21 novembre, dalle 8 alle 13. Turni straordinari mercoledÃ¬ 4 e mercoledÃ¬ 11 novembre, dalle 14.30 alle 17.30.

San Giovanni Teatino â€“ via Cavour 4/2. Open day sabato 14 novembre, dalle 8 alle 13. Turno straordinario mercoledÃ¬ 4 novembre, dalle 14.30 alle 17.30.

Vasto â€“ via dei Conti Ricci 107. Open day sabato 7 e sabato 21 novembre, dalle 8 alle 13.

Atessa â€“ via Gramsci 4. Turni straordinari lunedÃ¬ 9 e lunedÃ¬ 23 novembre, dalle 14.30 alle 17.30.

Casoli â€“ via Aventino 74. Turni straordinari giovedÃ¬ 5 e giovedÃ¬ 19 novembre, dalle 14.30 alle 17.30.

Castiglione Messer Marino â€“ casa della comunitÃ , via De Gasperi. Open day sabato 7 novembre, dalle 8 alle 13.

San Salvo â€“ via Pascoli 12. Turno straordinario sabato 14 novembre, dalle 14.30 alle 17.30.

A chi Ã¨ raccomandata la vaccinazione

Il vaccino antinfluenzale Ã¨ gratuito e raccomandato per le persone dai 60 anni in su e per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni. Lo Ã¨ anche per le donne in gravidanza, per chi ha patologie croniche o altre condizioni di rischio e per determinate categorie professionali.

Le raccomandazioni comprendono anche le donne nel periodo dopo il parto e, in particolare, le seguenti categorie:

persone con malattie respiratorie e cardiovascolari, diabete, altre malattie metaboliche, malattie renali, tumori o difese immunitarie ridotte;

personale sanitario e sociosanitario, badanti, caregiver, forze dellâ€™ordine, vigili del fuoco e donatori di sangue;

persone che lavorano a contatto con animali.

Nella stessa seduta si possono ricevere anche i vaccini contro Covid-19 e pneumococco. Sono disponibili inoltre gli altri vaccini raccomandati in base allâ€™etÃ o alle condizioni di rischio.

PerchÃ© non aspettare

Il vaccino contro lâ€™influenza sviluppa la protezione dopo circa due settimane. Vaccinarsi durante le aperture di novembre permette quindi di arrivare alle festivitÃ con la protezione giÃ sviluppata.

Per vaccinarsi basta portare la tessera sanitaria. Chi non puÃ² partecipare alle aperture straordinarie puÃ² rivolgersi al medico di famiglia, al pediatra di libera scelta o alle farmacie aderenti. Restano disponibili anche gli ambulatori vaccinali negli orari ordinari.

La campagna antinfluenzale della Regione Abruzzo Ã¨ partita il 16 ottobre. Dal 23 ottobre il Ministero della Salute promuove la vaccinazione con la campagna Â«Il vaccino, la risposta che ti proteggeÂ».