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Premio #noncifermanessuno, 22 universitÃ  a Lanciano con Luca Abete

Luca Abete: Ci sono esperienze che non entrano in un curriculum, ma possono aiutare a cambiare la vita di qualcun altro

AttualitÃ 
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Ventidue universitÃ , ventidue studenti, ventidue storie. Non una classifica, ma un mosaico dellâ€™Italia universitaria che spesso resta fuori dalle classifiche.

La sesta edizione del Premio #NonCiFermaNessuno, ideato da Luca Abete nel 2021 come evoluzione della campagna sociale che da dodici anni attraversa gli Atenei italiani, amplia questâ€™anno il proprio raggio: alle otto universitÃ  coinvolte direttamente nel tour si sono aggiunti altri quattordici Atenei, portando a 22 le comunitÃ  accademiche chiamate a individuare e valorizzare altrettante storie nate al proprio interno. La cerimonia conclusiva si Ã¨ tenuto il 22 ottobre a Lanciano come evento speciale di Didacta.

Â«Nelle universitÃ  misuriamo tutto: voti, crediti, tempi, risultati. E rischiamo di non misurare mai quello che forse conta di piÃ¹: ciÃ² che una persona diventa mentre prova a raggiungerli â€“ afferma Luca Abete â€“. Questo Premio nasce proprio per ribaltare la prospettiva. Non cerchiamo il migliore, il primo della classe o una biografia perfetta. Cerchiamo storie vere che possano essere utili ad altriÂ».

Negli anni il Premio ha acceso i riflettori su esperienze profondamente diverse: studenti che hanno vissuto la vita universitaria affrontando disabilitÃ , malattie croniche invisibili, solitudine, migrazioni, guerre, incidenti e bruschi cambiamenti di vita. Alcuni dei ragazzi coinvolti sono attualmente impegnati allâ€™estero in unâ€™esperienza Erasmus. Storie come quella di Angela Sammarro, studentessa cieca dalla nascita dell'UniversitÃ  della Calabria, che tra studi, pianoforte e impegno politico sogna di diventare giornalista per dare voce a chi non ne ha; Mauro Glorioso, palermitano, a 23 anni Ã¨ rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito da una bicicletta elettrica lanciata dai Murazzi del Po, a Torino. Ãˆ tornato sui libri e il 6 novembre 2025 si Ã¨ laureato in Medicina e Chirurgia: nel 2026 il Presidente Mattarella lo ha nominato Cavaliere della Repubblica Â«per non essersi arreso alle avversitÃ  della vitaÂ».

Esperienze differenti che compongono la stessa fotografia: dietro ogni matricola esiste una vita che nessun libretto universitario riesce a raccontare.

Â«Per anni abbiamo celebrato soprattutto i risultati e nascosto le cadute. Forse abbiamo semplicemente sbagliato classifica â€“ prosegue Abete â€“. Non cerchiamo biografie perfette e nemmeno ragazzi da trasformare in eroi. Cerchiamo storie vere, riconoscibili, utili. PerchÃ© una storia vince davvero quando smette di appartenere soltanto a chi lâ€™ha vissuta e comincia a servire a chi la incontra. Questo muove lâ€™azione della campagna sociale e trova uno sviluppo ineguagliabile nel PremioÂ».

Lâ€™appuntamento di Lanciano ha registrato un particolare interesse anche tra gli studenti piÃ¹ giovani, con scuole che hanno chiesto di poter assistere alla cerimonia. Un elemento che rafforza il significato della scelta di Didacta: portare storie nate nelle universitÃ  davanti a chi sta ancora costruendo il proprio percorso formativo, trasformando il Premio in un vero passaggio di esperienze tra generazioni.

Il Premio #NonCiFermaNessuno, realizzato con il patrocinio della CRUI â€“ Conferenza dei Rettori delle UniversitÃ  Italiane e, per lâ€™evento nazionale, in collaborazione con Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, ha premiato in questa edizione 2026 le storie degli studenti:

 

UniversitÃ Premiato 2026

1

Roma SapienzaSerena Ferraiolo

2

CampobassoVinicius Oliveira

3

ChietiMatteo De Angelis

4

VaresePantea Farsian

5

SalernoJustice Mbaya

6

PalermoAurora Fortunato

7

NapoliClaudio Campanella

8

Reggio CalabriaAlagie Jallow

9

CosenzaAngela Sammarro

10

FerraraLuca Ferrari

11

FirenzeAlessia CassarÃ 

12

Politecnica delle MarcheStephen Mungai Maina

13

BeneventoYankuba Darboe

14

TorinoMauro Glorioso

15

MacerataValentina Lucia Reginella

16

Politecnico di MilanoAlessandro Sbuelz

17

VeronaAnna Laura Gastaldi

18

Salento (Lecce)Giacomo Scardia

19

Scienze Gastronomiche di PollenzoMaleballo Mokhathi

20

CamerinoElisabetta Cocciaretto

21

UdineSilvia Rampogna

22

ParmaSara Mannini

Â«Questo Premio â€“ conclude Abete â€“ non nasce per celebrare vite perfette. Nasce per ricordarci che una caduta, una fragilitÃ  o una deviazione non rendono una storia meno preziosa. A volte sono proprio le crepe a far passare uno spiraglio di luce nel buio e quindi il messaggio piÃ¹ utile e importante.Â»

Il manufatto del Premio #NonCiFermaNessuno, dal design unico, Ã¨ progettato e realizzato dagli artigiani 2.0 di Polilop, con tecniche di taglio laser innovative

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