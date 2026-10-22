Premio #noncifermanessuno, 22 universitÃ  a Lanciano con Luca Abete

Ventidue universitÃ , ventidue studenti, ventidue storie. Non una classifica, ma un mosaico dellâ€™Italia universitaria che spesso resta fuori dalle classifiche.

La sesta edizione del Premio #NonCiFermaNessuno, ideato da Luca Abete nel 2021 come evoluzione della campagna sociale che da dodici anni attraversa gli Atenei italiani, amplia questâ€™anno il proprio raggio: alle otto universitÃ coinvolte direttamente nel tour si sono aggiunti altri quattordici Atenei, portando a 22 le comunitÃ accademiche chiamate a individuare e valorizzare altrettante storie nate al proprio interno. La cerimonia conclusiva si Ã¨ tenuto il 22 ottobre a Lanciano come evento speciale di Didacta.

Â«Nelle universitÃ misuriamo tutto: voti, crediti, tempi, risultati. E rischiamo di non misurare mai quello che forse conta di piÃ¹: ciÃ² che una persona diventa mentre prova a raggiungerli â€“ afferma Luca Abete â€“. Questo Premio nasce proprio per ribaltare la prospettiva. Non cerchiamo il migliore, il primo della classe o una biografia perfetta. Cerchiamo storie vere che possano essere utili ad altriÂ».

Negli anni il Premio ha acceso i riflettori su esperienze profondamente diverse: studenti che hanno vissuto la vita universitaria affrontando disabilitÃ , malattie croniche invisibili, solitudine, migrazioni, guerre, incidenti e bruschi cambiamenti di vita. Alcuni dei ragazzi coinvolti sono attualmente impegnati allâ€™estero in unâ€™esperienza Erasmus. Storie come quella di Angela Sammarro, studentessa cieca dalla nascita dell'UniversitÃ della Calabria, che tra studi, pianoforte e impegno politico sogna di diventare giornalista per dare voce a chi non ne ha; Mauro Glorioso, palermitano, a 23 anni Ã¨ rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito da una bicicletta elettrica lanciata dai Murazzi del Po, a Torino. Ãˆ tornato sui libri e il 6 novembre 2025 si Ã¨ laureato in Medicina e Chirurgia: nel 2026 il Presidente Mattarella lo ha nominato Cavaliere della Repubblica Â«per non essersi arreso alle avversitÃ della vitaÂ».

Esperienze differenti che compongono la stessa fotografia: dietro ogni matricola esiste una vita che nessun libretto universitario riesce a raccontare.

Â«Per anni abbiamo celebrato soprattutto i risultati e nascosto le cadute. Forse abbiamo semplicemente sbagliato classifica â€“ prosegue Abete â€“. Non cerchiamo biografie perfette e nemmeno ragazzi da trasformare in eroi. Cerchiamo storie vere, riconoscibili, utili. PerchÃ© una storia vince davvero quando smette di appartenere soltanto a chi lâ€™ha vissuta e comincia a servire a chi la incontra. Questo muove lâ€™azione della campagna sociale e trova uno sviluppo ineguagliabile nel PremioÂ».

Lâ€™appuntamento di Lanciano ha registrato un particolare interesse anche tra gli studenti piÃ¹ giovani, con scuole che hanno chiesto di poter assistere alla cerimonia. Un elemento che rafforza il significato della scelta di Didacta: portare storie nate nelle universitÃ davanti a chi sta ancora costruendo il proprio percorso formativo, trasformando il Premio in un vero passaggio di esperienze tra generazioni.

Il Premio #NonCiFermaNessuno, realizzato con il patrocinio della CRUI â€“ Conferenza dei Rettori delle UniversitÃ Italiane e, per lâ€™evento nazionale, in collaborazione con Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, ha premiato in questa edizione 2026 le storie degli studenti:

UniversitÃ Premiato 2026 1 Roma Sapienza Serena Ferraiolo 2 Campobasso Vinicius Oliveira 3 Chieti Matteo De Angelis 4 Varese Pantea Farsian 5 Salerno Justice Mbaya 6 Palermo Aurora Fortunato 7 Napoli Claudio Campanella 8 Reggio Calabria Alagie Jallow 9 Cosenza Angela Sammarro 10 Ferrara Luca Ferrari 11 Firenze Alessia CassarÃ 12 Politecnica delle Marche Stephen Mungai Maina 13 Benevento Yankuba Darboe 14 Torino Mauro Glorioso 15 Macerata Valentina Lucia Reginella 16 Politecnico di Milano Alessandro Sbuelz 17 Verona Anna Laura Gastaldi 18 Salento (Lecce) Giacomo Scardia 19 Scienze Gastronomiche di Pollenzo Maleballo Mokhathi 20 Camerino Elisabetta Cocciaretto 21 Udine Silvia Rampogna 22 Parma Sara Mannini

Â«Questo Premio â€“ conclude Abete â€“ non nasce per celebrare vite perfette. Nasce per ricordarci che una caduta, una fragilitÃ o una deviazione non rendono una storia meno preziosa. A volte sono proprio le crepe a far passare uno spiraglio di luce nel buio e quindi il messaggio piÃ¹ utile e importante.Â»

Il manufatto del Premio #NonCiFermaNessuno, dal design unico, Ã¨ progettato e realizzato dagli artigiani 2.0 di Polilop, con tecniche di taglio laser innovative