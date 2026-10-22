Premio #noncifermanessuno, 22 universitÃ  a Lanciano con Luca Abete

Ventidue universitÃ , ventidue studenti, ventidue storie. Non una classifica, ma un mosaico dellâ€™Italia universitaria che spesso resta fuori dalle classifiche.
La sesta edizione del Premio #NonCiFermaNessuno, ideato da Luca Abete nel 2021 come evoluzione della campagna sociale che da dodici anni attraversa gli Atenei italiani, amplia questâ€™anno il proprio raggio: alle otto universitÃ coinvolte direttamente nel tour si sono aggiunti altri quattordici Atenei, portando a 22 le comunitÃ accademiche chiamate a individuare e valorizzare altrettante storie nate al proprio interno. La cerimonia conclusiva si Ã¨ tenuto il 22 ottobre a Lanciano come evento speciale di Didacta.
Â«Nelle universitÃ misuriamo tutto: voti, crediti, tempi, risultati. E rischiamo di non misurare mai quello che forse conta di piÃ¹: ciÃ² che una persona diventa mentre prova a raggiungerli â€“ afferma Luca Abete â€“. Questo Premio nasce proprio per ribaltare la prospettiva. Non cerchiamo il migliore, il primo della classe o una biografia perfetta. Cerchiamo storie vere che possano essere utili ad altriÂ».
Negli anni il Premio ha acceso i riflettori su esperienze profondamente diverse: studenti che hanno vissuto la vita universitaria affrontando disabilitÃ , malattie croniche invisibili, solitudine, migrazioni, guerre, incidenti e bruschi cambiamenti di vita. Alcuni dei ragazzi coinvolti sono attualmente impegnati allâ€™estero in unâ€™esperienza Erasmus. Storie come quella di Angela Sammarro, studentessa cieca dalla nascita dell'UniversitÃ della Calabria, che tra studi, pianoforte e impegno politico sogna di diventare giornalista per dare voce a chi non ne ha; Mauro Glorioso, palermitano, a 23 anni Ã¨ rimasto tetraplegico dopo essere stato colpito da una bicicletta elettrica lanciata dai Murazzi del Po, a Torino. Ãˆ tornato sui libri e il 6 novembre 2025 si Ã¨ laureato in Medicina e Chirurgia: nel 2026 il Presidente Mattarella lo ha nominato Cavaliere della Repubblica Â«per non essersi arreso alle avversitÃ della vitaÂ».
Esperienze differenti che compongono la stessa fotografia: dietro ogni matricola esiste una vita che nessun libretto universitario riesce a raccontare.
Â«Per anni abbiamo celebrato soprattutto i risultati e nascosto le cadute. Forse abbiamo semplicemente sbagliato classifica â€“ prosegue Abete â€“. Non cerchiamo biografie perfette e nemmeno ragazzi da trasformare in eroi. Cerchiamo storie vere, riconoscibili, utili. PerchÃ© una storia vince davvero quando smette di appartenere soltanto a chi lâ€™ha vissuta e comincia a servire a chi la incontra. Questo muove lâ€™azione della campagna sociale e trova uno sviluppo ineguagliabile nel PremioÂ».
Lâ€™appuntamento di Lanciano ha registrato un particolare interesse anche tra gli studenti piÃ¹ giovani, con scuole che hanno chiesto di poter assistere alla cerimonia. Un elemento che rafforza il significato della scelta di Didacta: portare storie nate nelle universitÃ davanti a chi sta ancora costruendo il proprio percorso formativo, trasformando il Premio in un vero passaggio di esperienze tra generazioni.
Il Premio #NonCiFermaNessuno, realizzato con il patrocinio della CRUI â€“ Conferenza dei Rettori delle UniversitÃ Italiane e, per lâ€™evento nazionale, in collaborazione con Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, ha premiato in questa edizione 2026 le storie degli studenti:
|UniversitÃ
|Premiato 2026
1
|Roma Sapienza
|Serena Ferraiolo
2
|Campobasso
|Vinicius Oliveira
3
|Chieti
|Matteo De Angelis
4
|Varese
|Pantea Farsian
5
|Salerno
|Justice Mbaya
6
|Palermo
|Aurora Fortunato
7
|Napoli
|Claudio Campanella
8
|Reggio Calabria
|Alagie Jallow
9
|Cosenza
|Angela Sammarro
10
|Ferrara
|Luca Ferrari
11
|Firenze
|Alessia CassarÃ
12
|Politecnica delle Marche
|Stephen Mungai Maina
13
|Benevento
|Yankuba Darboe
14
|Torino
|Mauro Glorioso
15
|Macerata
|Valentina Lucia Reginella
16
|Politecnico di Milano
|Alessandro Sbuelz
17
|Verona
|Anna Laura Gastaldi
18
|Salento (Lecce)
|Giacomo Scardia
19
|Scienze Gastronomiche di Pollenzo
|Maleballo Mokhathi
20
|Camerino
|Elisabetta Cocciaretto
21
|Udine
|Silvia Rampogna
22
|Parma
|Sara Mannini
Â«Questo Premio â€“ conclude Abete â€“ non nasce per celebrare vite perfette. Nasce per ricordarci che una caduta, una fragilitÃ o una deviazione non rendono una storia meno preziosa. A volte sono proprio le crepe a far passare uno spiraglio di luce nel buio e quindi il messaggio piÃ¹ utile e importante.Â»
Il manufatto del Premio #NonCiFermaNessuno, dal design unico, Ã¨ progettato e realizzato dagli artigiani 2.0 di Polilop, con tecniche di taglio laser innovative