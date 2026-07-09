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Altro scoppio mortale all'Esplodenti Sabino: vittima un 59enne

Nell'episodio nel sito di Casalbordino Ã¨ rimasto ferito un 54enne

redazione
AttualitÃ 
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Un altro scoppio mortale all'Esplodenti Sabino di Casalbordino.

Nella potente deflagrazione, avvenuta intorno alle 8, ha perso la vita un uomo di 59 anni, C.P, di origini molisane ma residente a Casalbordino, C.P. le sue iniziali, caporeparto dello stabiimento all'interno del quale si stavano operando alcuni interventi di bonifica in vista della ripresa delle attivitÃ  dopo il passaggio aziendale alla multinazionale Arca Defense, per la produzione di munizioni, abbandonando i precedenti atti di disinnesco di ordigni bellici.

Nell'episodio Ã¨ rimasto ferito un collega della vittima, 54 anni di etÃ .

Sul posto i Vigili del Fuoco e gli operatori sanitari del 118, assieme a Carabinieri, Polizia Locale e Protezione Civile Madonna dell'Assunta di Casalbordino,

Foto Vigili del Fuoco

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