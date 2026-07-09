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Esplodenti Sabino, altro incidente: un morto e un ferito nel bilancio

Nuovo grave episodio nel sito di Casalbordino

redazione
Attualità
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Altra esplosione alla Esplodenti Sabino di Casalbordino.

L'incidente, nel sito ora di proprietà della multinazionale Arca Defense, si è verificato intorno alle ore 8 e, in base alle prime notizie, avrebbe provocato la morte di un lavoratore e il ferimento di un collega.

Un boato è stato avvertito nel raggio di diversi chilometri dallo stabilimento che già in passato ha visto verificarsi episodi del genere con 6 morti in due casi del dicembre 2023 e del dicembre 2020.

Sul posto Vigili del Fuoco, operatori del 118 e forze dell'ordine.

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