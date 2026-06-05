Stato di agitazione per la carenza di personale alla Asl Lanciano Vasto Chieti

Le Organizzazioni Sindacali Fp Cgil e Uil Fp hanno segnalato da tempo la carenza di personale TSLB (tecnico sanitario di laboratorio) e TSRM (tecnici sanitari di radiologia mediaca) della Asl Lanciano Vasto Chieti, ma nonostante lâ€™attenzione rivolta non abbiamo acquisito un riscontro favorevole, condizione che ci ha portato alla proclamazione dello stato di agitazione.

La carenza di personale rappresenta, un contesto generale, un problema per tutti i lavoratori che prestano attivitÃ nella Asl del territorio di Chieti e provincia, con una programmazione che non risponde alle reali esigenze assistenziali e che non puÃ² piÃ¹ attendere.

"I lavoratori - evidenziano Carmine Gasbarro (segretario provinciale Fp Cgil) e Alessandro Mobilia (coordinatore territoriale Uil Fp) - necessitano di misure in grado di consentire lo svolgimento delle attivitÃ lavorative in serenitÃ e sicurezza, al centro del progetto salute rimane centrale il paziente, a cui va garantita la presenza di personale necessario per lâ€™assistenza e per lâ€™erogazione di prestazioni e servizi.

Contestualmente, vanno trovate soluzioni organizzative al taglio dei lavori somministrati in scadenza al 30 giugno, pianificate le assunzioni per il personale OSS anche attraverso lâ€™utilizzo di altre graduatorie , ampliate le assunzioni oltre le 60 unitÃ per il personale infermieristico, tali da dare una risposta nei presidi e sul territorio, potenziato lâ€™organico del personale amministrativo.

Queste tematiche - concludono Gasbarro e Mobilia - vanno affrontate celermente per non incorrere in criticitÃ tali da mettere a rischio, lâ€™organizzazione del lavoro e anche la programmazione delle ferie da tempo attese".