Guardia di Finanza: lâ€™ortonese Nicola Di Nardo promosso Tenente Colonnello

Nuovo traguardo professionale per Nicola Di Nardo, Ufficiale della Guardia di Finanza originario di Ortona, che ha conseguito la promozione al grado di Tenente Colonnello, dopo aver ricoperto quello di Maggiore.

Con i suoi 38 anni, compiuti lo scorso 19 aprile, si colloca tra i piÃ¹ giovani Ufficiali del Corpo ad aver raggiunto questo importante risultato, a conferma di un percorso caratterizzato da impegno costante e responsabilitÃ crescenti.

Attualmente in servizio a Roma, il Tenente Colonnello Di Nardo rappresenta un esempio di dedizione e continuitÃ nellâ€™impegno istituzionale.

Il suo percorso professionale si distingue per soliditÃ e varietÃ di incarichi operativi e di comando. Dopo aver frequentato lâ€™Accademia della Guardia di Finanza dal 2006 al 2011, conseguendo la laurea in Scienze della Sicurezza economico-finanziaria, ha successivamente ottenuto anche quella in Giurisprudenza, costruendo una preparazione accademica coerente con le responsabilitÃ del ruolo.

Nel corso della carriera ha ricoperto incarichi di rilievo su tutto il territorio nazionale: Ã¨ stato Comandante del Gruppo di Oristano, Comandante della Compagnia di Campobasso e Comandante della Sezione Tutela Finanza Pubblica del Nucleo di Polizia Tributaria di Aosta. In precedenza ha guidato il 2Â° Nucleo operativo antiterrorismo del Gruppo Pronto Impiego di Roma e ha maturato esperienza nel settore doganale presso il Gruppo della Guardia di Finanza di Bari.

La promozione del Tenente Colonnello Di Nardo rappresenta motivo di orgoglio per la comunitÃ ortonese e testimonia il valore di un percorso costruito con impegno, competenza e senso delle istituzioni.

