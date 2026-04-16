Ha un attacco cardiaco su una nave, soccorso dalla Guardia Costiera

Ieri mattina intorno alle ore 11:30 la sala operativa della Direzione Marittima di Pescara Ã¨ stata allertata telefonicamente dal comando di una nave da passeggeri in transito verso il porto di Ancona, a circa 60 miglia nautiche al traverso di Pescara. Lâ€™equipaggio di bordo aveva segnalato, infatti, la presenza di un passeggero greco di circa 66 anni con un possibile attacco cardiaco in atto. Al fine di fornire una pronta assistenza sanitaria Ã¨ stato cosÃ¬ disposto lâ€™immediato invio in zona della dipendente Motovedetta CP 828 e il dirottamento in area dellâ€™elicottero della Guardia Costiera Nemo 11-20, giÃ in volo per missione programmata.

In 10 minuti lâ€™aeromobile ha intercettato la nave a una distanza di 28 miglia dalla costa abruzzese, provvedendo allâ€™immediato trasbordo del presunto infartuato, che si presentava in condizioni stabili e cosciente. Il malcapitato Ã¨ stato immediatamente trasferito nell'ospedale di Chieti, dotato di piazzale di atterraggio agibile e pronto a ricevere il mezzo aereo.