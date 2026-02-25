UILTEC Abruzzo, continuitÃ  e rinnovamento: Debora Del Flacco confermata alla guida

MONTESILVANO â€“ Si Ã¨ concluso con un segnale di forte compattezza e una chiara visione sul futuro il IV Congresso Regionale della UILTEC Abruzzo.

Nella cornice del Grand Hotel Adriatico di Montesilvano, la categoria che riunisce i lavoratori del settore tessile, dellâ€™energia e del chimico ha tracciato la rotta per i prossimi anni, confermando i vertici e potenziando la squadra di comando.

Il momento centrale dellâ€™assise Ã¨ stata la conferma allâ€™unanimitÃ di Debora Del Flacco nel ruolo di Segretaria Generale. Una scelta nel segno della continuitÃ , che premia il lavoro svolto nel mandato precedente in un contesto industriale complesso come quello abruzzese.

Al suo fianco, restano colonne portanti dell'organizzazione Arnaldo Schioppa, confermato nel delicato ruolo di Tesoriere, e Riccardo De Feo.

La vera novitÃ di questo IV Congresso risiede nellâ€™allargamento della Segreteria. La UILTEC Abruzzo sceglie infatti di investire su nuove energie per affrontare le sfide della transizione energetica e delle crisi industriali che toccano il territorio. Entrano ufficialmente a far parte della Segreteria Generale: Simone Zappitelli e Danilo Donatiello.

Questi nuovi ingressi mirano a strutturare un sindacato piÃ¹ capillare e pronto a rispondere alle esigenze di una base associativa in crescita, garantendo un mix di esperienza e nuove prospettive.

Con la nuova squadra pienamente operativa, la UILTEC Abruzzo si proietta ora verso i prossimi appuntamenti sindacali, forte di una leadership solida e di una struttura rinnovata.