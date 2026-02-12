Incidente a Punta Penna: a Bomba i funerali di Mario Lalli

Saranno celebrati nel pomeriggio di giovedì 12 febbraio, nella Chiesa di Santa Maria del Popolo a Bomba, i funerali di Mario Lalli, 68 anni, vittima dell'incidente stradale avvenuto martedì, poco dopo le 18, sulla Statale 16 Adriatica a Vasto, all’altezza della zona di Punta Penna.

Lalli, esperto di sondaggi geologici e in passato imprenditore del settore, era molto conosciuto e stimato, fratello di Monsignor Mauro Lalli, Vescovo di Pausula, e del dottor Domenico Lalli, veterinario in servizio a Vasto.

Nell'incidente è rimasta ferita una coppia di Vasto: la donna, 80 anni, è ricoverata a Pescara, l'uomo, 86enne, al ‘San Pio’ di Vasto.