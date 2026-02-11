La Asl Lanciano Vasto Chieti piange la prematura scomparsa di Claudia Giovannelli

Sono ore di infinita tristezza negli uffici della Asl Lanciano Vasto Chieti, per la notizia della prematura scomparsa di Claudia Giovannelli, una colonna del Servizio Governo dell’assistenza sanitaria di base e specialistica-



Donna di carattere - si evidenzia in una nota -, ha combattuto la battaglia contro “il male” con forza e determinazione, riuscendo a garantire anche la presenza al lavoro in periodi di tregua in cui la risposta alle terapie consentiva il ritorno alla quotidianità, che le regalava sempre una bella energia.



«E’ stata un’istituzione per la Asl – così la ricordano i colleghi – e, in particolare, per la gestione della medicina convenzionata. Impossibile non riconoscere il suo valore, per dedizione, professionalità, competenza e amore per il proprio lavoro. Impossibile dimenticare il suo sorriso che raccontava la sua vera identità».



Il vuoto lasciato da Claudia è grande, come il posto nel cuore di chi l’ha conosciuta da vicino e ne conserverà per sempre il ricordo.



La direzione strategica della Asl si unisce al dolore dei colleghi ed esprime alla famiglia il profondo cordoglio dell’azienda per la perdita di una brava e apprezzata professionista.