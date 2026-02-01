Dipendenze e violenza: "Forme sempre piÃ¹ diffuse e preoccupanti di disagio sociale tra i minori"

"In Abruzzo si registrano forme sempre piÃ¹ diffuse e preoccupanti di disagio sociale: in aumento le svariate forme di dipendenza (alcool, stupefacenti, ludopatie, videodipendenze) e la conflittualitÃ all'interno dei nuclei familiari, dove le violenze fisiche e psicologiche in danno dei minori hanno raggiunto livelli di estrema pericolositÃ ".

E' l'allarme lanciato dal presidente facente funzioni della Corte d'Appello dell'Aquila, Fabrizio Riga, parlando della situazione dei minori nella relazione sulla amministrazione della Giustizia in Abruzzo presentata in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario all'Aquila.

"Estremamente diffuso, tra i minori, l'uso di sostanze stupefacenti, sin dalla fascia 11/12 anni, agevolato dall'estrema facilitÃ di reperimento delle sostanze e dall'assenza di adeguati controlli da parte dei genitori - ha scritto ancora Riga -. In aumento i reati legati all'uso del web (cyberbullismo, revenge porn, diffusione di materiale pedopornografico, sfide pericolose) e numerosi anche i casi di abusi sessuali, talvolta consumati con particolare violenza ed efferatezza".

In netto aumento le misure cautelari applicate: nell'anno giudiziario trascorso sono state effettuate 22 convalide di arresto ed emesse 28 ordinanze di misure cautelari non a seguito di convalida, numero raddoppiato rispetto allo scorso anno, quando le ordinanze erano state 14. "I procedimenti in tema di violenza di genere e domestica hanno un sempre maggiore impatto nel lavoro della Procura Minorile, considerato il notevole abbassamento dell'etÃ media di coloro che si rendono responsabili di tali condotte" ha concluso il magistrato.

Fonte Ansa Abruzzo