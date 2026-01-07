Partecipa a Lanciano News

Sei giÃ  registrato? Accedi

Password dimenticata? Recuperala

Non sei registrato?

Registrati con e-mail
Informativa Privacy Politica Editoriale
Termini e Condizioni

Silvana D'Agostino Ã¨ il nuovo Prefetto di Chieti

Prende il posto di Gaetano Cupello, trasferito a Massa Carrara

redazione
AttualitÃ 
Condividi su:
Silvana D'Agostino Ã¨ il nuovo Prefetto di Chieti.
 
PrenderÃ  il posto di Gaetano Cupello assegnato alla Prefettura di Massa Carrara.
 
Silvana D'Agostino, napoletana, due lauree, in Scienze Politiche e Giurisprudenza, ha guidato recentemente la Prefettura di Biella nel 2023 e dal maggio 2024 quella di Barletta-Andria-Trani.
 
In occasione del suo insediamento, Dâ€™Agostino incontrerÃ  la stampa nel Salone di Rappresentanza del Palazzo dellâ€™Ufficio territoriale del Governo di Chieti giovedÃ¬ 8 gennaio, alle ore 12.00.
Condividi su:

Seguici su Facebook