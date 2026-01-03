Cresciuto a Chieti Marco D'Ilario, nuovo Country Manager per l'Italia di Emirates

Emirates, la più grande compagnia aerea internazionale al mondo, annuncia che, dal 1° gennaio 2026, è Marco D’Ilario a ricoprire il ruolo di Country Manager per l’Italia.

La sua esperienza nelle operazioni strategiche, nello sviluppo del business e nella gestione dei team sarà fondamentale per sostenere la crescita continua e la presenza della compagnia nel mercato italiano. Una competenza maturata in oltre 26 anni di incarichi dirigenziali in mercati e settori internazionali chiave quali aviazione, logistica, tecnologia e hospitality.

Nel suo nuovo incarico, Marco D’ilario guiderà le operazioni di Emirates in Italia, consolidando le relazioni con i clienti e i partner strategici e potenziando le attività del team locale di Emirates. Un leader dalle capacità consolidate, che rappresenta un valore aggiunto essenziale per la crescita a lungo termine di Emirates in Italia e per contribuire al raggiungimento della visione aziendale della compagnia.

D’ilario, nato a Roma ma cresciuto a Chieti, vanta una lunga esperienza nel settore aereo. Ha lavorato come Chief Commercial Officer (CCO) presso Livingston Airlines e ha ricoperto ruoli esecutivi di primo piano in Alitalia (oggi ITA Airways), tra cui quello di VP Sales per l’Italia. Più di recente, ha fatto parte del team di HRS Group, leader globale nelle soluzioni per l’ospitalità aziendale, in qualità di Global Senior Vice President of Sales & Operations, guidando con successo iniziative di trasformazione digitale e ottenendo importanti risultati in termini di leadership di mercato e crescita.

Thierry Aucoc, Senior Vice President, Commercial Operations (West) Europe and Americas di Emirates, ha dichiarato: “Marco D’ilario è un manager solido, la cui comprovata esperienza in settori globali complessi è esattamente ciò di cui abbiamo bisogno per accelerare la nostra crescita in Italia. La sua vasta esperienza in posizioni dirigenziali all'interno di multinazionali in Europa e negli Stati Uniti, unita a un solido curriculum nella pianificazione strategica, nella scalabilità organizzativa e nell'uso di soluzioni digitali per ottimizzare i risultati commerciali, ci rende fiduciosi che saprà generare valore sostenibile per tutti i nostri stakeholder”.

Riportando direttamente a Flavio Ghiringhelli, Vice President Commercial Operations South and Central Europe di Emirates, Marco D’ilario, il nuovo Country Manager Italia, ha commentato così il suo ingresso nella compagnia: “Sono davvero entusiasta di mettere a disposizione la mia conoscenza ed esperienza internazionale nel mercato italiano. Per me è un onore e un privilegio entrare a far parte di questo team altamente dinamico e multiculturale. Non vedo l’ora di collaborare con i nostri professionisti, partner e clienti per esplorare nuove opportunità di crescita e rafforzare il nostro impegno verso l’innovazione e l’eccellenza del servizio in Italia”.