Incontro pubblico per la presentazione del progetto esecutivo per i marciapiedi di viale San Giovanni in Venere a Fossacesia

MartedÃ¬ 30 dicembre, alle ore 18:00, presso la Sala consiliare del Comune di Fossacesia, si terrÃ un incontro pubblico di presentazione del progetto esecutivo per la sistemazione dei marciapiedi di viale San Giovanni in Venere.
Lâ€™Amministrazione comunale ha recentemente approvato il progetto esecutivo e avviato la relativa gara di appalto per la realizzazione degli interventi.
Alla presentazione interverranno il sindaco, Enrico Di Giuseppantonio, gli assessori e lâ€™architetto Nicola Di Biase, in rappresentanza dello studio incaricato della progettazione.