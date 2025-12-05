Partecipa a Lanciano News

Fossacesia rafforza la Polizia Locale: approvato il nuovo regolamento

redazione
AttualitÃ 
Fossacesia si dota di un nuovo regolamento per il servizio di Polizia Locale, con lâ€™obiettivo di garantire maggiore efficienza, sicurezza e vicinanza ai cittadini.
 
Il Consiglio comunale ha approvato all' unanimitÃ  la riforma dellâ€™ordinamento del servizio locale, in linea con la Legge 65/1986, il regolamento regionale di attuazione e le normative locali vigenti. Il provvedimento recepisce anche le indicazioni della delibera della  Giunta Regionale  in materia di organizzazione e funzionamento dei servizi di Polizia Locale.
 
Il nuovo regolamento definisce chiaramente ruoli, compiti e responsabilitÃ  del servizio, sottolineando il principio gerarchico e la suddivisione delle mansioni a livelli progressivi. Il Sindaco mantiene la supervisione generale, con la possibilitÃ  di delegare specifiche funzioni allâ€™assessore competente, mentre il Comandante Ã¨ responsabile della formazione, della gestione del personale e delle attivitÃ  tecnico-operative.
 
La Polizia Locale di Fossacesia continuerÃ  a svolgere compiti di vigilanza urbana, tutela del patrimonio, controllo dei tributi locali, polizia giudiziaria e stradale, sicurezza pubblica, prevenzione e educazione alla legalitÃ . Gli agenti collaboreranno attivamente con le Forze di Polizia dello Stato per garantire lâ€™ordine pubblico e la sicurezza del territorio.
 
Il nuovo organico prevede il Comandante del servizio, il Vicecomandante e gli agenti di Polizia Locale, con una struttura funzionale moderna, norme chiare per lâ€™accesso e la formazione professionale, regolamentazione delle uniformi, dei veicoli e dei distintivi di grado.
 
Le parole del sindaco Enrico Di Giuseppantonio nella sua relazione al Consiglio comunale: "Con il nuovo regolamento rafforziamo la Polizia Municipale, affidata al comandante Alfredo Ciccocioppo, che ringrazio per il suo costante impegno e le qualitÃ  professionali e umane. Per il 2026 Ã¨ previsto un concorso per due nuovi agenti e, come ogni anno, sarÃ  attivata la polizia stagionale nei periodi turistici.
 
Ringrazio il vice comandante Luigi Falco e il sovrintendente Riccardo Blasioli, per la professionalitÃ  e lâ€™impegno quotidiano nel rapporto con i cittadini. Ho disposto una presenza piÃ¹ costante degli agenti sul territorio, con un approccio da polizia di vicinato, per raccogliere informazioni dei cittadini,  coordinare il traffico e garantire sicurezza a tutti. Noi siamo un comune turistico e la polizia locale deve garantire ,come sempre  attenzione a tutti i problemi e ai nostri ospiti "
 
Con questa riforma, Fossacesia conferma la sua attenzione alla sicurezza urbana e alla qualitÃ  dei servizi offerti ai cittadini, puntando su un modello di Polizia Locale moderno, vicino ai cittadini e in grado di rispondere con prontezza alle esigenze del territorio".


 

