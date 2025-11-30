Stellantis Atessa, Francesco Eroico nuovo direttore di stabilimento

Francesco Eroico, 51 anni, di Ischia, Ã¨ il nuovo direttore dello stabilimento Stellantis di Atessa.

Lâ€™ingegnere campano subentra a Paolo Accastello, che ha lasciato la guida della fabbrica per assumere la responsabilitÃ dellâ€™area geografica che comprende Italia e Polonia per la parte carrozzeria.

Eroico porta in Val di Sangro una lunga presenza negli stabilimenti del gruppo, con incarichi operativi e gestionali.

Ha guidato le fabbriche di Rivalta di Torino, Cassino, Modena e Pomigliano dâ€™Arco, ritenuto uno dei siti piÃ¹ complessi e strategici del gruppo.

Ha operato in America e, prima dellâ€™incarico in Abruzzo, era a capo della Logistica in Europa.