Â«Nuovo Piano Demaniale Marittimo svolta storicaÂ»

La Giunta Comunale di Fossacesia ha dato disposizioni agli Uffici di procedere alla pubblicazione del bando per le concessioni demaniali marittime stagionali relative alla sola stagione estiva 2026. Il bando sarÃ pubblicato martedÃ¬ 2 dicembre dall'Ufficio Demanio e metterÃ a disposizione 14 concessioni temporanee, senza diritto di insistenza, per la prossima stagione balneare. Documentazione e planimetrie saranno consultabili sul sito del Comune e gli interessati potranno presentare le domande secondo le modalitÃ indicate. L'Amministrazione richiama l'importanza del rispetto dei principi di trasparenza e correttezza, giÃ richiamati negli anni passati.

Il 2025 avrebbe dovuto rappresentare l'ultimo anno delle concessioni stagionali, lasciando spazio all'avvio delle nuove concessioni pluriennali previste dal Piano Demaniale, il cosiddetto Piano Spiaggia, approvato definitivamente dal Consiglio Comunale nello scorso mese di aprile, dopo un lungo iter tecnico e amministrativo. Tuttavia, un ricorso amministrativo pendente dinanzi al TAR, che riguarda alcune norme introdotte con il nuovo regolamento demaniale, ha reso necessario prorogare di un anno il regime stagionale, in attesa della sentenza definitiva. L'Amministrazione mantiene la posizione sulla piena legittimitÃ del Piano.

Nonostante questa parentesi, il Comune guarda giÃ alla fase successiva. A gennaio 2026 sarÃ pubblicato il bando per le concessioni pluriennali, 11 in totale, con durata massima fino a 15 anni e aperto alla partecipazione di tutti, secondo criteri rigorosamente conformi alle norme nazionali ed europee sulla concorrenza.

L'Amministrazione definisce il nuovo Piano Spiaggia una Â«svolta storicaÂ» per Fossacesia: uno strumento strategico che orienta lo sviluppo turistico verso qualitÃ , sostenibilitÃ e ordine. Frutto di un percorso lungo e partecipato, il Piano amplia la quota di spiagge libere fino al 65,8% del litorale, rafforzando la tutela del paesaggio e dell'identitÃ costiera della cittÃ . Tra le novitÃ anche la procedura di gara per la ricostruzione del Trabocco storico sul lungomare Nord, un intervento che punta a valorizzare il patrimonio culturale marittimo.

Â«Il nuovo Piano Demaniale rappresenta davvero una svolta storica per Fossacesia- afferma il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio- Dopo anni di lavoro e confronto, abbiamo messo ordine, aumentato la trasparenza, potenziato la quota di spiaggia libera e definito nuove aree per concessioni pluriennali. Il 2026 sarÃ l'ultimo anno con le concessioni stagionali: da lÃ¬ si aprirÃ una fase completamente nuova per il nostro litorale, piÃ¹ moderna, piÃ¹ sostenibile e piÃ¹ attrattivaÂ».