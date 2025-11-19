Ultimo giorno di lavoro a Lanciano per il dottor Cesiano Bucci, il saluto dei colleghi e della Asl

Volta pagina Cesiano Bucci, che da sempre a Lanciano Ã¨ "il dottore delle vaccinazioni", amatissimo.

Oggi Ã¨ il suo ultimo giorno di lavoro presso il Centro Vaccinale, dov'Ã¨ stato punto di riferimento per migliaia di bambini e di famiglie. Da domani si godrÃ il suo meritato riposo.

Un percorso professionale lungo il suo, che lo ha reso un personaggio, apprezzato dai colleghi e dallâ€™intera comunitÃ per la sua disponibilitÃ , la passione per il proprio lavoro e lâ€™attenzione costante verso i cittadini.

Bucci Ã¨ di quelli che lasciano il segno, perchÃ© anche durante i momenti piÃ¹ impegnativi ha messo in campo equilibrio, competenza e spirito di servizio, che hanno contribuito in modo determinante all'attivitÃ del Centro Vaccinale, alla tutela della salute pubblica e alle attivitÃ di verifica e controllo del Siesp.

"A lui va il nostro sincero e affettuoso ringraziamento - scrivono i colleghi e il personale - Con gratitudine e stima, gli auguriamo di vivere un nuovo tempo felice, da dedicare a interessi, passioni e progetti finora non coltivati. Buona pensione, Dottore, e grazie per tutto ciÃ² che ha donato alla nostra comunitÃ ".

A Bucci va anche il ringraziamento della Direzione Asl, che per voce del direttore Mauro Palmieri esprime gratitudine per la qualitÃ del lavoro svolto e gli anni dedicati alla sanitÃ pubblica, oltre all'augurio di vivere in serenitÃ e salute questa nuova pagina di vita.