Sciopero studentesco nazionale: "Un'altra scuola è possibile"

Oggi 14 novembre, gli studenti abruzzesi aderiscono allo sciopero studentesco nazionale manifestando a: L'Aquila, Pescara, Nereto, Teramo e Lanciano.

"Le voci degli studenti e dei giovani sono sempre meno ascoltate in Italia. - dichiara Kia Contini, membro dell'esecutivo regionale di Unione degli Studenti Abruzzo - In Abruzzo la situazione non è da meno. La nostra legge regionale sul diritto allo studio è ferma al 1975, risultando ormai obsoleta rispetto i progressi avanzati negli anni, non garantendo una scuola adatta alle esigenze giovanili.

Anche nelle nostre scuole riscontriamo enormi problemi strutturali, non facendoci sentire al sicuro in uno spazio in cui dovremmo esserlo. Ciò considerando che, secondo gli ultimi dati, in una regione ad alto rischio sismico come la nostra, il 32,4% delle scuole presenti sono prive di qualsiasi certificazione. Per questo, oggi siamo scesi in piazza pretendendo: un’edilizia scolastica migliore, dei trasporti pubblici capillari e gratuiti, per una rappresentanza studentesca che dia veramente la possibilità di dare voce alle istanze degli studenti, per l'abolizione del PCTO e per una nuova legge regionale sul diritto allo studio."

Gli studenti concludono: “Dopo questa data, noi continueremo a far sentire la nostra voce e a pretendere un serio cambiamento, proprio perché crediamo che, anche in Abruzzo, un’altra scuola sia possibile.”