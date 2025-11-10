Tentativi di truffa contro familiari di persone scomparse

Sono aumentate sempre piÃ¹ negli anni sono aumentate sempre piÃ¹ le tipologie di truffe, i tentativi di lucrare ingannando gli altri. Reati che troppo spesso sono perpetrati sfruttando fragilitÃ e solitudine, soprattutto contro anziani che vivono soli. Truffe che avvengono via email, come denunciato di recente dal sindaco di Vasto Francesco Menna, con contatti telefonici o anche recandosi presso le abitazioni spacciandosi per pubblici ufficiali o incaricati di qualche societÃ pubblica.

Nel mirino dei truffatori sono finite, ora, anche i familiari di persone scomparse. La denuncia Ã¨ giunta in questi giorni da Alessia Natali, presidente di Penelope Abruzzo: ci sono personaggi che hanno tentato di truffare familiari di persone scomparse con una sconcertante menzogna, quella di avere immagini dei loro cari scomparsi.

Â«Mi Ã¨ stato segnalato un tentativo di truffa ai danni della famiglia di una persona scomparsa.

Vi spingo alla massima attenzione! Una persona contatta le famiglie, affermando di poter fornire immagini della persona scomparsa, recuperate dalle telecamere di aeroporti o stazioni a fronte di un pagamentoÂ» ha denunciato Natali.

Â«Precisiamo chiaramente â€“ ha sottolineato la presidente di Penelope Abruzzo â€“ Lâ€™accesso alle telecamere non prevede alcun costo; qualsiasi servizio del genere, se realmente disponibile, sarebbe gestito esclusivamente dalle forze dellâ€™ordine; chi propone pagamenti per questo tipo di informazioni sta tentando di truffare persone vulnerabili che si appigliano a tutto pur di avere notizie della persona a loro caraÂ».

Â«Se ricevete offerte simili, non rispondete e segnalate immediatamente alle autoritÃ competenti â€“ lâ€™invito di Alessia Natali â€“ La nostra prioritÃ Ã¨ di proteggere e tutelare gli scomparsi e le loro famiglie anche diffondendo informazioni ufficiali e sicureÂ».