"Festa dell'Agricoltura â€“ Coltiviamo la Cultura", in arrivo la quarta edizione

Palazzo Tilli di Casoli ospiterÃ la quarta edizione della "Festa dell'Agricoltura â€“ Coltiviamo la Cultura", manifestazione organizzata a livello nazionale dall'A.D.S.I. (Associazione Dimore Storiche Italiane), che si terrÃ domenica 9 novembre in occasione della Giornata dell'Agricoltura.

L'iniziativa rappresenta un'occasione per le dimore storiche di accogliere nei propri spazi, all'aperto o al chiuso, stand di aziende agricole locali, momenti di confronto sui temi del territorio, del paesaggio, dell'artigianato e della cucina tradizionale, oltre che di aprire le porte al pubblico per visite guidate e attivitÃ esperienziali.

"SarÃ una giornata che Palazzo Tilli dedicherÃ al legame tra il mondo agricolo e i beni storico-culturali â€“ spiega Antonella Allegrino, proprietaria dell'edificio â€“ Racconteremo il territorio proponendo attivitÃ destinate ad adulti e bambini: ci saranno laboratori per la preparazione di piatti tipici, degustazioni di prodotti locali, visite guidate con la possibilitÃ di vivere un'esperienza virtuale attraverso i visori Meta Quest e, infine, l'esibizione di un coro con canti tradizionali. Ospiteremo anche stand dedicati all'esposizione di prodotti artigianali e tessili, mentre Michele Meomartino, promotore di una sana e corretta alimentazione e cultore delle tradizioni della cucina abruzzese, terrÃ un laboratorio sui maccheroni alla chitarra. Con questa manifestazione, l'A.D.S.I. intende creare un'occasione di promozione delle dimore storiche e del loro valore â€“ in relazione al passato, al presente e al futuro dei territori â€“ e al tempo stesso favorire la visibilitÃ e la conoscenza delle imprese agricole attraverso l'esposizione e la vendita dei loro prodotti".

Programma di Palazzo Tilli:

Ore 10.30: "Mani in pasta" â€“ laboratorio di maccheroni alla chitarra con Michele Meomartino

Ore 11.00 e ore 15.30: Visita guidata "Un'emozione nel tempo"

Ore 17.00: "Pillole di benessere" â€“ rimedi tradizionali e degustazioni di tipicitÃ

Ore 18.00: "Canti della tradizione" â€“ Coro "Mastro Davide" di Gessopalena

Saranno presenti aziende del territorio, che proporranno esposizioni dei propri prodotti, disponibili anche per l'acquisto e cioÃ¨: azienda agricola Di Prinzio Mirella (latticini), Creativity World di Mariangela Valerio (manufatti al telaio e ricamo), azienda agricola D'Achille (carni), cooperativa "Voloentieri" (manufatti tessili artigianali), Spinelli conserve e azienda agricola Tommaso Masciantonio "L'olio" Trappeto di Caprafico.