Assicurazioni fantasma, agente sotto inchiesta: sequestri per 5 milioni

Un agente assicurativo Ã¨ finito sotto inchiesta per aver incassato, secondo lâ€™accusa, premi assicurativi su un conto corrente personale, senza poi trasferire le somme alla compagnia per la quale operava come intermediario. Lâ€™importo complessivo delle somme trattenute ammonterebbe a circa cinque milioni di euro.

Lâ€™indagine, condotta dal Gruppo della Guardia di Finanza di Isernia e coordinata dalla locale Procura della Repubblica, ha fatto emergere un presunto sistema fraudolento messo in atto tra il 2016 e il 2023. Lâ€™agente, attivo nelle province di Isernia e Chieti, avrebbe raccolto i premi relativi a polizze vita, rilasciando ai clienti certificati assicurativi che perÃ² non venivano perfezionati nei termini previsti, risultando quindi nulli. In alcuni casi, lâ€™emissione delle polizze sarebbe stata del tutto omessa.

Secondo quanto accertato, sarebbero circa cento i risparmiatori coinvolti, per lo piÃ¹ privati cittadini che, nel tempo, avevano instaurato con il professionista un rapporto fiduciario.

Lâ€™uomo Ã¨ stato deferito alla Procura della Repubblica di Chieti per il reato di truffa, e alla Procura di Isernia per infedele dichiarazione dei redditi, in quanto non avrebbe dichiarato le somme percepite illecitamente. Attivo nel settore dal 2010, lâ€™agente Ã¨ stato sospeso dalla compagnia assicurativa, che ha provveduto alla revoca del mandato.

Lâ€™inchiesta prosegue sotto il coordinamento delle autoritÃ competenti. Restano da chiarire eventuali responsabilitÃ e lâ€™effettiva entitÃ del danno economico, mentre la posizione dellâ€™agente Ã¨ ora al vaglio degli inquirenti.

Servizio di Ercole d'Ercole