Il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza in visita alla Asl Lanciano Vasto Chieti

Una visita gradita, un incontro cordiale e proficuo.

Così si è espresso il Direttore generale della Asl Lanciano Vasto Mauro Palmieri che ha ricevuto il nuovo Comandante provinciale della Guardia di Finanza Colonnello Massimo Otranto, accompagnato dal Luogotenente Domenico Scanzano.

“E’ stata l’occasione per rinsaldare i rapporti di collaborazione già avviati con il predecessore Iadarola - sottolinea Palmieri - . Abbiamo in comune l’interesse alla tutela del bene pubblico, attraverso la prevenzione e il contrasto di possibili frodi che possono verificarsi anche nel campo della salute, che resta diritto e valore universale da preservare col massimo impegno da parte di tutti”.



