Storico successo della FIM CISL alla Pelliconi di Atessa: eletti 2 delegati su 3

La FIM CISL Abruzzo Molise conquista un risultato storico nelle elezioni RSU presso lo stabilimento Pelliconi di Atessa, eleggendo 2 delegati su 3 con oltre il 50% dei consensi.

Il primo eletto Ã¨ Giuseppe Bologna, che ha ottenuto 82 preferenze, seguito da Domenico Antonio, secondo eletto. Un risultato che premia il lavoro costante, serio e umile portato avanti in questi ultimi tre anni dalla squadra della FIM CISL, sempre al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori. Inoltre elegge Lorenzo Cinalli rls con voti 88.

Questo successo Ã¨ il frutto dellâ€™impegno quotidiano dei nostri rappresentanti e del legame costruito con i dipendenti dello stabilimento. Un ringraziamento speciale va a tutte le lavoratrici e i lavoratori che hanno riposto in noi la loro fiducia, sostenendo la nostra lista.

La FIM CISL Abruzzo Molise continuerÃ a lavorare con responsabilitÃ , trasparenza e determinazione per tutelare i diritti e migliorare le condizioni di lavoro di tutti.