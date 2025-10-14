Asl: nuovo sportello di ascolto gratuito per il gioco d'azzardo

A Casoli, presso la Casa di ComunitÃ ospitata nell'ex ospedale, la Asl Lanciano-Vasto-Chieti ha attivato un nuovo sportello di ascolto gratuito per il gioco d'azzardo. Uno spazio sicuro e riservato per chiunque senta il bisogno di un aiuto o anche solo di un consiglio in attuazione del Piano regionale sul gioco dâ€™azzardo patologico.

L'accesso al servizio, curato dal dipartimento Ser.D. Ã¨ libero, gratuito e senza necessitÃ di impegnativa medica. Lo sportello Ã¨ attivo ogni venerdÃ¬ dalle 9 alle 13

Â«Diverse ricerche scientifiche concordano nel dimostrare che le persone che giocano dâ€™azzardo sono piÃ¹ soggette a sviluppare una dipendenza patologica - sottolinea l'azienda ospedaliera - Il gioco dâ€™azzardo patologico Ã¨ una vera e propria malattia che provoca rischi per la persona che ne Ã¨ colpita, per la sua famiglia e per il suo patrimonioÂ».

Per contrastare queste dipendenze patologiche i Ser.D. hanno attivato il servizio Gioco dâ€™Azzardo Patologico (Gap) che elabora programmi terapeutici specifici per chi Ã¨ affetto da questa dipendenza patologicaÂ».