Esplodenti Sabino, svolta per il futuro: posti di lavoro garantiti e oltre 100 milioni di investimento in arrivo

Nuova era in arrivo per lo stabilimento a Casalbordino della Esplodenti Sabino, la societÃ di Lanciano storica proprietaria dell'attivitÃ produttiva. Fino a pochi giorni fa: il 1Â° ottobre Ã¨, infatti, ufficialmente subentrata nella proprietÃ la societÃ turca Arca Defence Italy, ramo italiano della multinazionale turca.

Si Ã¨ tenuto questa mattina un incontro in Regione tra l'assessore regionale alle attivitÃ produttive Tiziana Magnacca, l'amministratore delegato di Arca Defence Italy Ciro Milano e la vicesindaca di Casalbordino Carla Zinni.

Â«Per il sito produttivo abruzzese e per i lavoratori il futuro Ã¨ meno incerto perchÃ© di fatto oggi annunciamo il rilancio dellâ€™azienda, dopo anni di sofferenza e patimenti da parte dei lavoratori - ha sottolineato al termine dell'incontro l'assessore Magnacca - A questo risultato si Ã¨ arrivati grazie allâ€™azione congiunta di tutti i soggetti coinvolti nel processo di rilancio dellâ€™azienda: dalla Regione Abruzzo al Tribunale di Vasto, il cui presidente Michele Monteleone sulla Esplodenti Sabino ha emesso un provvedimento che ha fatto storia nellâ€™ambito della giurisprudenza della crisi dâ€™impresa; dai sindacati, che hanno sempre mostrato un atteggiamento di grande responsabilitÃ , ai lavoratori stessi, che hanno avuto la forza di resistere nei momenti piÃ¹ difficili. Insomma, sono state create le condizioni migliori perchÃ© un gruppo imprenditoriale importante estero decidesse di investire in Abruzzo dando credito alle professionalitÃ maturate in questo settore dal territorioÂ».

L'azienda ha garantito che tutti i posti di lavoro saranno garantiti e ci sarÃ totale continuitÃ occupazionale. Attualmente l'attivitÃ produttiva autorizzata, dopo la tragedia in cui sono morti 3 operai 25 mesi fa (la seconda dopo la precedente del dicembre 2020 in cui morirono 3 operai), Ã¨ legata al solo stoccaggio del materiale esistente. Al termine della fase di insediamento della Defence Arca Italy la produzione sarÃ automatizzata con una riduzione sensibile dei rischi connessi alla lavorazione, che sarÃ concentrata sul confezionamento di proiettili di artiglieria medio calibro e sul caricamento di granate.

Â«Notizie confortanti arrivano anche sul fronte degli investimenti siamo stati rassicurati sul fatto che ci saranno oltre 100 milioni di euro di investimenti e in piÃ¹ câ€™Ã¨ una chiara visione di ampliamento occupazionale - ha riportato la delegata regionale alle attivitÃ produttive della giunta Marsilio - Il tutto in sicurezza e ampliando il core-business dellâ€™azienda con la previsione di attivitÃ di assemblaggio allâ€™interno di un contesto particolarmente sensibile come quello della difesa legate al rilascio delle relative autorizzazioniÂ».

Â«Per noi Ã¨ stato un evento traumatico che ha segnato le coscienze dei cittadini di questa parte dellâ€™Abruzzo, per questo era necessario ridare vita a questa azienda con tutte le certezze e le garanzie che le istituzioni possono dareÂ» il pensiero dedicato ai 6 operai morti dell'assessore regionale Magnacca.