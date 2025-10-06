Presentata nuova sezione territoriale delle Guardie Ecozoofile Ambientali

Si Ã¨ svolta presso il Comune di Fossacesia la presentazione della nuova sezione locale della GE.A.-ODV (Guardie Ecozoofile Ambientali â€“ Organizzazione di Volontariato), di Lanciano, guidata dal presidente Giuseppe Corapi. L'incontro si Ã¨ tenuto alla presenza del Sindaco Enrico Di Giuseppantonio, dell'Assessore Umberto Petrosemolo, del Consigliere Carlo Luciani e del Comandante della Polizia Locale, Tenente Alfredo Ciccocioppo.

Durante l'incontro, il presidente Corapi, affiancato da alcune guardie ecozoofile volontarie, ha illustrato le finalitÃ e le attivitÃ dell'associazione, che opera in collaborazione con le istituzioni e i cittadini per interventi finalizzati alla tutela ambientale, alla protezione degli animali, alla prevenzione del randagismo e alla promozione di un uso responsabile delle risorse naturali. Le Guardie Ecozoofile Ambientali svolgono un ruolo importante nella vigilanza ambientale e zoofila, nella sensibilizzazione della popolazione e nel supporto alle amministrazioni locali, con spirito di servizio e in modo del tutto volontario.

Nel corso dell'incontro Ã¨ stato espresso l'interesse da parte dell'associazione a collaborare con il Comune di Fossacesia, sviluppando forme di sinergia con la sezione GE.A.-ODV, riconoscendone il valore sul piano della prevenzione, del controllo e dell'educazione civica. Â«La tutela dell'ambiente e degli animali Ã¨ una responsabilitÃ condivisa che passa anche attraverso il volontariato e l'impegno civico â€“ ha dichiarato il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio â€“. Ringraziamo per la collaborazione la GE.A.-ODV, certi che rappresenterÃ un valido supporto alle istituzioni e alla cittadinanza nel presidio del nostro territorioÂ». L'incontro si Ã¨ concluso con un confronto costruttivo volto a definire il programma delle attivitÃ per contribuire a far crescere ancora di piÃ¹ la qualitÃ della sicurezza ambientale e la protezione del patrimonio naturale e animale del territorio.