Quattro giovani escursionisti in difficoltÃ , operazioni di recupero e assistenza a buon fine

Nel pomeriggio di domenica 5 ottobre, quattro giovani impegnati in unâ€™escursione partita da Fara San Martino hanno richiesto soccorso dopo che una di loro ha riportato una lussazione al ginocchio.

Le difficili condizioni meteorologiche e la posizione impervia del gruppo non consentivano il rientro in sicurezza.

A seguito della segnalazione, la Prefettura di Chieti, su disposizione del Prefetto Gaetano Cupello, ha provveduto al raccordo operativo tra le diverse componenti impegnate nellâ€™intervento, in particolare, del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico Abruzzo, che ha interessato l'Aeronautica Militare, del Comando dei Vigili del Fuoco di Chieti e del Servizio Sanitario 118, con il supporto del Comando provinciale Carabinieri.

Le operazioni di soccorso, rese complesse dal maltempo e dal terreno scosceso, si sono concluse positivamente in serata, con il recupero in sicurezza di tutti gli escursionisti mediante l'impiego di squadre via terra del Soccorso Alpino e Speleologico, dei Vigili del Fuoco e di un elicottero dell'Aeronautica Militare.

Le condizioni di salute dei giovani, affidati alle cure del personale dell'Ospedale di Chieti, non destano preoccupazioni, sottolinea il V iceprefetto aggiunto Davide Piancone, Dirigente Area III - Prefettura U.T.G. Chieti.