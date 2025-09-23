Protestano i medici di famiglia, camici simbolicamente restituiti: "Curiamo persone non bilanci"

I medici di famiglia della Asl Lanciano Vasto Chieti scendono in campo per difendere il diritto alle cure e la dignitÃ della professione.

Nella mattinata di martedÃ¬ 23 settembre, davanti agli uffici dell'azienda sanitaria territoriale, hanno dato vita a un flash mob di solidarietÃ , nel corso del quale, simbolicamente, hanno restituito i propri camici alla direzione strategica.

"E' una protesta - si sottolinea in una nota dell'organizzazione provinciale della Fimmg-Federazione Italiana Medici di Medicina Generale - contro lâ€™ennesima convocazione da parte della Asl, che ha chiamato oltre la metÃ dei medici della provincia a rispondere di presunti errori prescrittivi risalenti al 2023: torna all'attacco a distanza di due anni nonostante, dopo un accordo raggiunto, i dati abbiano mostrato un miglioramento significativo grazie alla collaborazione basata sulla formazione e sul confronto tra medicina generale e servizio farmaceutico territoriale.

Â«Siamo diventati il salvadanaio dellâ€™azienda sanitaria â€“ dichiara la segretaria provinciale Fimmg, Mariapaola Di Sebastiano â€“. Ai medici di famiglia viene chiesto di curare i bilanci aziendali e non i pazienti. Questo clima di continue contestazioni e decurtazioni rende sempre piÃ¹ difficile lavorare con serenitÃ e mantenere un rapporto di fiducia con chi assistiamo quotidianamenteÂ».

Secondo la Fimmg, i medici sono ormai sottoposti a una pressione costante: ogni giorno ricevono Pec con contestazioni per una prescrizione, una scatola di farmaco in piÃ¹, una prioritÃ non riconosciuta o un vaccino somministrato. Â«A fine mese â€“ continua Di Sebastiano â€“ iniziano a comparire i segni meno sul cedolino, il malcontento cresce e la professione diventa sempre meno attrattiva per i giovani, che si allontanano dalla medicina generaleÂ».

Durante il flash mob i medici, in silenzio e con senso civile, hanno riconsegnato i camici: un gesto simbolico per dire che la Asl Lanciano Vasto Chieti, piÃ¹ che luogo di cura, Ã¨ diventata un luogo in cui Ã¨ sempre piÃ¹ difficile essere medici.

Â«Ci scusiamo con i pazienti per i disagi â€“ conclude Di Sebastiano â€“ ma questa battaglia la combattiamo anche per loro: per difendere il Servizio sanitario nazionale e il diritto universale alle cure. Se non torneranno serenitÃ e fiducia reciproca, saremo costretti a un autunno caldo di scioperi e manifestazioni. In quel caso, siamo certi che i pazienti saranno al nostro fiancoÂ».



