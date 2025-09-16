Via al cantiere dellâ€™UnitÃ  di terapia intensiva coronarica (Utic) e Cardiologia a Lanciano

Â«Non câ€™era modo migliore per onorare la cittÃ di Lanciano nel giorno della festa della Madonna del Ponte che dando avvio a unâ€™opera tanto attesa come la realizzazione della nuova Utic e CardiologiaÂ»: queste le parole del direttore generale della Asl Lanciano Vasto Chieti, Mauro Palmieri, che hanno accompagnato la sottoscrizione del verbale di consegna lavori a Omnia Servitia, la ditta affidataria del Global service per la manutenzione interna degli ospedali.

Nellâ€™occasione sono stati illustrati progetto e tempi di realizzazione ai rappresentanti istituzionali presenti: lâ€™assessore regionale alla SanitÃ , Nicoletta VerÃ¬, il consigliere regionale Nicola Campitelli, il sindaco Filippo Paolini e la presidente del Consiglio comunale Gemma Sciarretta.

Palmieri ha ricordato lâ€™investimento di 900 mila euro che lâ€™azienda sostiene con fondi di bilancio per la realizzazione di dieci posti letto di Cardiologia e sei di Utic, studi medici, servizi e una sala di elettrofisiologia al secondo piano dellâ€™edificio B3. La conclusione dei lavori Ã¨ prevista per metÃ marzo 2026.

Lâ€™appuntamento Ã¨ stato anche lâ€™occasione per fare il punto sugli altri interventi in corso a Lanciano, nellâ€™ospedale e sul territorio.

Pronto soccorso. Si lavora per modificare lâ€™accesso e la riorganizzazione interna, che prevede la differenziazione del percorso per ambulanze e accesso dei cittadini, una passerella pedonale coperta, una netta separazione tra la sala dâ€™attesa e il resto del percorso e una nuova segnaletica. Lâ€™intervento di adeguamento, per un importo di 140 mila euro, sarÃ ultimato entro metÃ novembre 2025.

Risonanza magnetica. Ãˆ arrivato il magnete, la parte tecnologica piÃ¹ importante per lâ€™installazione della nuova risonanza magnetica da 1,5 tesla, che offrirÃ unâ€™ampia gamma diagnostica: ricostruzione anche 3D per apparato cardiaco, neurologico, encefalo, oltre a software con tecniche angiografiche e pacchetti per esami con mezzo di contrasto. Il valore complessivo dellâ€™investimento Ã¨ di un milione e 300 mila euro tra lavori di adeguamento e costo della macchina. Entro il 15 ottobre 2025 Ã¨ previsto il collaudo, a cui seguirÃ poco dopo lâ€™esame con il primo paziente. Sempre in Radiologia si sta lavorando anche per accogliere il nuovo apparecchio radiologico polifunzionale digitale, acquistato con fondi Pnrr; a fine novembre Ã¨ previsto il completamento.

Casa della comunitÃ . A fine anno, e quindi nel rispetto dei tempi dettati dal Pnrr, sarÃ completata la seconda fase dei lavori in via Spaventa, dove sono in corso di realizzazione la Casa di comunitÃ e la Centrale operativa territoriale (Cot) al primo piano, con ambulatori specialistici e servizi secondo quanto previsto dalle norme sullâ€™accreditamento. La prima fase Ã¨ stata riconsegnata a fine agosto, mentre per fine dicembre sarÃ conclusa anche la successiva, per un investimento complessivo di un milione e 900 mila euro.

Â«Abbiamo tenuto fede agli impegni assunti in Consiglio comunale e di fronte alla cittÃ â€“ ha precisato Palmieri - Su Lanciano sono in corso progetti destinati a imprimere una ritrovata efficienza allâ€™assistenza sanitaria, sia in ospedale sia sul territorioÂ».

Nicoletta VerÃ¬ ha ribadito lâ€™approccio concreto seguito dalla direzione della Asl: Â«Ai progetti e alle proposte â€“ ha sottolineato â€“ seguono sempre i fatti, di cui anche oggi Ã¨ stata data prova evidente. Con le vocazioni definite per ciascun presidio della provincia di Chieti potremo offrire servizi di qualitÃ sempre miglioreÂ».