Trovato con stupefacenti avvolti in carta regalo con personaggi Disney, arrestato

Nella serata del 12 settembre 2025, a Pretoro, i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Chieti hanno tratto in arresto, nella flagranza del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un 57enne, operaio, pregiudicato, di origine varesina ma residente a Pescara. Lâ€™uomo, al termine della perquisizione del veicolo su cui viaggiava, Ã¨ stato trovato in possesso di piÃ¹ di un kg di cocaina che nascondeva allâ€™interno di uno zaino e, specificamente, in un pacco appositamente confezionato con carta regalo raffigurante personaggi della Disney.
Dalle prime verifiche, la sostanza Ã¨ risultata purissima con un principio attivo molto elevato, la quale avrebbe potuto generare centinaia di migliaia di euro. La stessa Ã¨ stata sottoposta a sequestro, mentre lâ€™arrestato Ã¨ stato condotto presso la casa Circondariale di Chieti a disposizione della locale AutoritÃ Giudiziaria. Lâ€™operazione dei Carabinieri si inserisce nellâ€™ambito dei numerosi servizi di controllo del territorio espletati nellâ€™ambito della provincia di Chieti, finalizzati sia a garantire la sicurezza cittadina che a reprimere il nefasto fenomeno dello smercio di sostanze stupefacenti, che rappresenta un reale pericolo soprattutto per le fasce piÃ¹ giovani della popolazione.