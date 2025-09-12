La FIM CISL elegge per la prima volta una RSU alla TRIGANO VAN

Presso lo stabilimento Trigano VAN Paglieta 1,leader europeo della produzione di van e di camper, si sono svolte le elezioni per il rinnovo della Rappresentanza Sindacale Unitaria (RSU). Con il 23% dei voti, la FIM CISL ha raggiunto un risultato storico, eleggendo per la prima volta un proprio rappresentante, Edoardo Berghella.

Un traguardo importante, che premia il lavoro svolto finora e ci responsabilizza ulteriormente per il futuro.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori della Trigano VAN che ci hanno dato fiducia. Il loro sostegno rappresenta per noi una spinta concreta a proseguire con ancora piÃ¹ forza e determinazione.

Un ringraziamento speciale va alla squadra della FIM CISL di Trigano VAN 1, composta dal candidato RSU Nicola Di Noro e dal membro della commissione elettorale Stefano Dâ€™Angelo, per la serietÃ , la disponibilitÃ e lâ€™impegno dimostrati durante tutto il percorso.

Vogliamo inoltre ringraziare il responsabile nazionale del settore camper, Giuseppe Cesarano, per il suo supporto costante e la vicinanza dimostrata in ogni fase di questa importante tappa.

Il risultato ottenuto ci motiva a fare ancora di piÃ¹: continueremo a lavorare per mettere la FIM CISL al servizio delle lavoratrici e dei lavoratori della Trigano VAN, con lâ€™obiettivo di costruire insieme un ambiente di lavoro piÃ¹ giusto, sicuro e rispettoso dei diritti di tutti.