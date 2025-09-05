Traffico di droga dal Brasile smantellato dai Carabinieri

Nelle prime ore dell’alba di venerdì 5 settembre 2025, nell’ambito di una articolata e complessa attività investigativa avviata nel settembre 2024 dal NORM della Compagnia Carabinieri di Lanciano e coordinata dal Procuratore della Repubblica di Lanciano, i militari hanno dato esecuzione a una vasta operazione antidroga denominata “DOMINICA”. Sono stati eseguiti complessivamente 13 decreti di perquisizione personale e locale nei confronti di altrettanti soggetti, nelle giurisdizioni delle Compagnie di Lanciano, Roma Trastevere e Chieti. Nel solo territorio frentano sono stati impiegati circa 40 militari. Le perquisizioni hanno interessato abitazioni, luoghi di lavoro, dimore e relative pertinenze degli indagati; in particolare 4 a Lanciano, 1 a Lama dei Peligni, 2 ad Altino, 1 a Castel Frentano, 1 a Civitella Messer Raimondo e 1 a Casoli, oltre a una perquisizione a Roma Trastevere e due a Chieti. Tra i destinatari figurano otto cittadini sudamericani, a conferma dell’internazionalità dei collegamenti criminali. Le indagini hanno consentito di raccogliere gravi indizi di reità a carico di 19 soggetti, di cui 7 italiani e 12 stranieri, ritenuti responsabili, a vario titolo, di traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti del tipo “cocaina” in violazione dell’art. 73, comma 1, del D.P.R. 309/90. Le investigazioni hanno consentito di individuare e disarticolare un traffico internazionale di stupefacenti proveniente dal Brasile, con l’impiego di tre corrieri che ingerivano ovuli in plastica contenenti la sostanza stupefacente. L’attività ha già portato al sequestro di circa un chilo di droga e ha permesso di accertare che l’organizzazione provvedeva a rifornire le piazze di spaccio dei comuni di Lanciano, Chieti e Pescara, trattenendo parte dello stupefacente per l’uso personale degli accoliti.

Nel corso dell’operazione odierna è stato arrestato un 30enne di Lanciano per violazione dell’art. 73 D.P.R. 309/90, denunciato a piede libero un cittadino domenicano 23enne di Casoli per lo stesso articolo e segnalati amministrativamente, ai sensi dell’art. 75 D.P.R. 309/90, un 43enne di Lanciano e un 33enne di Chieti quali assuntori di sostanze stupefacenti. L’arrestato, dopo le formalità di rito, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Nell’ambito delle attività sono stati sequestrati circa 250 grammi di cocaina e materiale utilizzato per il confezionamento e il packaging dello stupefacente.

L’operazione, pianificata con cura dall’Arma dei Carabinieri per garantire la simultaneità delle attività e la massima efficacia degli interventi, rappresenta un segnale concreto nella lotta al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, confermando la costante attenzione della Magistratura e dell’Arma dei Carabinieri a tutela della legalità e della sicurezza pubblica e si inserisce in una strategia di contrasto volta a proteggere in particolare i giovani e le fasce più deboli della popolazione, rafforzando la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nel presidio quotidiano del territorio.